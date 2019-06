Mujer que se grabó teniendo sexo con carabinero reveló que la amenazan y filtraron sus datos

Un polémico video sexual provocó que un carabinero fuera dado de baja de la institución y que Carla Becerra, una joven de 21 años, sufriera todo un drama por amenazas y la filtración de sus datos.

El uniformado y la mujer se grabaron manteniendo relaciones íntimas mientras él cumplía funciones en Hospital San Juan De Dios, en La Serena, en la región de Coquimbo, pero el video se filtró en redes sociales.

Becerra habló con 24 Horas, donde aclaró que vende packs de fotos y videos eróticos, los que en esa ocasión hizo con su pareja.

"Yo no soy escort, yo vendo fotografías y contenido explícito (...) Al ser novia de él, pensé que quizás era buena idea grabarme o crear contenido con un carabinero. Nunca tuve la intención de perjudicarlo", dijo.

La mujer agregó que "corté partes donde él contestaba la radio, todo, para que no pasara todo esto". Pero las imágenes llegaron a los superiores del sujeto y otros carabineros le advirtieron de ello a Becerra.

El fin de semana el caso se volvió viral y expusieron sus datos en internet, donde recibió amenazas.

"Independiente a lo que yo me dedique, no tienen por qué exponerme de ese modo porque yo no estoy cometiendo ningún delito", declaró la joven.