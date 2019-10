Organizaciones ambientales analizan recurso de protección por fumigaciones tóxicas en Paihuano

Organizaciones ambientales de la comuna de Paihuano analizan interponer un recurso de protección contra las empresas agrícolas de la zona debido a la propagación de plaguicidas tóxicos utilizados en los procesos agroindustriales.

Según denuncian, el pasado 24 de septiembre la Sociedad Agrícola La Herradura Limitada aplicó dos plaguicidas terrestres en el Fundo Bellavista a partir de las 21:00 horas, situación que se repitió el pasado lunes.

La empresa informó a los vecinos mediante un volante la realización de este procedimiento, solicitándoles que no salieran de sus hogares por alrededor de siete horas, además de "en lo posible encerrar a los animales domésticos", "no dejar juguetes de niños a la interperie en horario de aplicacion indicado", "no dejar tendida ropa en horario de aplicación", "cerrar ventanas de las viviendas ", entre otras.

Debido a esto, Andre Apiolaza, defensora ambiental, presidenta de la Corporación Elqui Sustentable y una de las líderes de la Colectiva Gabriela Rebelde manifestó su alerta al respecto, enfatizando que "nosotros estamos analizando junto a un staff de abogadas la posibilidad de interponer un recurso de protección por vulneración de derechos, en el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, derecho a la salud y el derecho al libre tránsito, los que son tres derechos ambientales que se están viendo vulnerados con esta situación de las fumigaciones de productos peligrosos".

La comuna de Paihuano está inserta en pleno Valle del Elqui, sector mundialmente conocido por su desarrollo turístico y con los cielos más prístinos del cono sur, a su vez tiene una población de habitantes reducida y donde escuelitas rurales también se han visto afectada por esta propagación tóxica.

Mariela Medina, profesora residente del sector afirmó que considera "preocupante la normalización que se da en torno a los agrotóxicos ya que esta es una comuna que pretende ser turística, entonces me parece contradictorio que se de este tipo de situaciones".

Hasta el cierre de esta edición se ha tratado de buscar respuesta de la Municipalidad de Paihuano y autoridades vinculadas a esta materia, lo que no ha sido posible.