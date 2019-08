Piñera alaba el "extraordinario" pisco peruano y propone exportación conjunta

De visita en Lima por la clausura de los Panamericanos, el Presidente Sebastián Piñera alabó el "extraordinario" pisco peruano y propuso exportar conjuntamente este popular aguardiante para terminar las disputas comerciales entre ambas naciones.

"Exportamos tan poco pisco fuera de nuestras fronteras y tenemos tanto potencial... Lo lógico, creo yo, sería unir fuerzas para, juntos, promover la exportación de pisco al mundo, en lugar de estar enfrentados en estas luchas (comerciales)", dijo Piñera al Canal N.

El Mandatario señaló que "el pisco peruano es extraordinario" y reconoció que le gusta mucho, al igual que el chileno, pero -pese a la insistencia del entrevistador peruano- evitó decir que el pisco pertenecía a la nación vecina.

"Lo cierto es que hay pisco en Perú y en Chile... Hay un pueblo que se llama Pisco en Perú, yo lo conozco, y un pueblo que se llama Pisco en Chile. Éste es un tema que no está resuelto. Los peruanos creen que es peruano y nosotros creemos que es chileno. Busquemos una manera de entendernos", insistió Piñera.

En este contexto, el Presidente aludió, sin mencionarlo, a un libro "que escribió un historiador argentino (presumiblemente Pablo Lacoste, autor de 'El pisco nació en Chile') que remonta a la denominación del pisco a la época de la Colonia en Chile".

Senador Pizarro: Es incapaz de defender al pisco chileno

El senador Jorge Pizarro (DC), que representa a la Región de Coquimbo, zona productora pisquera, fustigó la "débil defensa" del Mandatario al producto nacional.

"Es muy fácil decir 'unámonos' cuando la contraparte reiteradamente ha dicho que no tiene ningún ánimo de hacer algo en conjunto. Al revés, permanentemente está llevando a juicio -en otros países- a los productores chilenos, y tenemos un Presidente que no es capaz de defender al único producto que, mediante una ley especial, tiene denominación de origen", dijo el senador.

Presidente @sebastianpinera, debemos defender la Denominación de Origen de nuestro Pisco 🇨🇱. Desconocer aquello falta el respecto a los productores de Coquimbo y Atacama que han debido defenderse ante ofensiva peruana por el producto. @piscochilecl @Senado_Chile @Cooperativa pic.twitter.com/5SA3Hdgk6y — Jorge Pizarro Soto (@pizarrosenador) 12 de agosto de 2019

La zona de producción del pisco chileno, la llamada «zona pisquera», fue definida por el decreto con Fuerza de Ley 181 del 15 de mayo de 1931. Zona que incluye las regiones de Atacama y Coquimbo.

Pisqueros: Hablar de esto en Perú no es lo más recomendable

Para el presidente de la Asociación de Productores de Pisco, Francisco Hernández, la intención del Jefe de Estado es, a lo más, loable, pero el escenario escogido para hacer sus declaraciones no es el propicio.

"Me parece que hablar esto en el Perú no es lo más recomendable. Creo que eso no va a tener buen término, pero le agradezco la preocupación al Presidente de intentar hacer algo por nuestros destilados nacionales. Cualquier cosa que sea en sentido positivo, de manera conjunta, es mejor que estar en juicios permanentes en todas partes del mundo", dijo Hernández.

El líder gremial señaló además que hay tratados de libre comercio que reconocen el doble origen de esta ambrosía y que, por ello, no es una cosa muy novedosa.

La idea y las palabras de Piñera tampoco tuvieron un recibimiento demasiado favorable en Perú.