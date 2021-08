Polémica en Andacollo: Oficio obliga a Bomberos a desalojar inmueble fiscal que usan desde hace 50 años

“Ocupación que ejerce de forma ilegal respecto del inmueble fiscal ubicado en calle Patricio Lynch esquina calle Alfonso”. Esto se puede leer en un oficio de la Seremi de Bienes Nacionales, fechado en 16 de agosto y que afecta directamente al antiguo cuartel de Bomberos ubicado en el inmueble.

“Dicha propiedad se encuentra inscrita a nombre del Fisco de Chile”, continúa el oficio, documento que agrega que “de acuerdo a los registros que obran en esta Secretaría (Bienes Nacionales), no existe acto administrativo vigente dictado a su favor que autorice dicha ocupación del inmueble”.

Desde Bomberos se informó que, en las dependencias, que deben ser desalojadas en un plazo de quince días hábiles, se guardan dos carros antiguos de la institución y se utiliza como una bodega de las compañías de la comuna minera.

“Nunca habíamos tenido problemas. Hace 50 años que ocupamos el lugar, tenemos un cuidador y ahora nos señalan que estamos ilegales en el lugar”, dijo Alexi Grin, superintendente de Bomberos de Andacollo, quien aseguró contar con documentos que señalan “el traspaso gracias a la Sociedad de Beneficencia de Andacollo”.

“Nos llama la atención el proceder de la Seremi, porque con este escrito nos enteramos que inscribieron la propiedad sin avisarnos o consultar cuál era su uso, hace un año atrás. Es un lugar estratégico en ubicación, ya que está en una esquina del centro de Andacollo y nos surge la duda de cuáles son los intereses que existen por este terreno y casa”.

Giannina González, seremi de Bienes Nacionales al momento de firmar el oficio el 16 de agosto pero que salió del cargo 7 días después, aclaró que esta situación no se trata “una orden que tenga que ver de manera voluntaria con la autoridad en ejercicio en ese entonces, sino que nosotros tenemos que realizar este tipo de fiscalizaciones por el buen resguardo de la propiedad fiscal”.

La ex seremi agregó que cuando estuvo en el lugar, observaron que el inmueble no se estaba usando como cuartel de Bomberos, “ya que en estos momentos se está usando como bodega de almacenaje y estacionamiento, no como un cuartel de bomberos”.

“Quiero dejar en claro que el proceso que se le comunicó a Bomberos era que se acercaran al ministerio para regularizar la situación, si es que desean seguir usando el inmueble para entregar una concesión de uso gratuito por parte del ministerio”, finalizó la ex seremi de Bienes Nacionales.