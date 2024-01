Presidente Boric anunció la licitación de planta desaladora en la Región de Coquimbo

El Presidente Gabriel Boric anunció este lunes la licitación de la planta desaladora de múltiples usos que se proyecta para la Región de Coquimbo, la cual será construida en el sector de El Panul.

La licitación se iniciará durante el segundo semestre de 2024, cuya planta se estima tendrá una capacidad de 1.200 litros/segundo y beneficiaría a 540 mil personas.

"Se va a garantizar en el mediano plazo el suministro y la calidad de agua potable para la conurbación Coquimbo-La Serena y también agua para riego, y además esta planta va a enviar agua también a Ovalle", dio a conocer el Mandatario.

En ese sentido, el Jefe de Estado señaló que se aceleraron los plazos y la planta desaladora, que busca hacer frente a la crisis hídrica, podría estar operativa en 2029.

"Creo que de acá al 2029 sigue siendo demasiado lejano, no pretendo que se inaugure durante nuestro mandato, porque acá no se trata de prometer cosas que no se pueden cumplir, pero ya habiendo bajado en dos años el plazo, le propongo a nuestras autoridades, a nuestro Gobierno, a nuestros funcionarios públicos que hagamos un esfuerzo por bajarlo un poquito más, por acelerar un poquito más el tranco", agregó.

🔴 AHORA | Presidente @GabrielBoric anuncia planta desaladora en el sector Panul de Coquimbo:



✅ Garantiza suministro y calidad de agua potable en Coquimbo-La Serena

✅ Agua para riego

✅ Envío de agua a Ovalle pic.twitter.com/EmWeaobr8X — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 15, 2024

Asimismo, Boric indicó que el Ministerio de Obras Públicas tiene contemplado construir otras tres desaladoras públicas en la Región de Coquimbo: en Limarí, Quilimarí y Choapa, "eso lo vamos a hacer lo más rápido posible, cumpliendo la promesa hecha en la visita pasada", dijo.

En gestiones claves se encuentran las iniciativas para construir este proyecto para hacer frente a las graves consecuencias de la escasez hídrica en la región.

"Hoy día con los embalses de la Región de Coquimbo a un seis por ciento de su capacidad, consumiendo cerca de un uno por ciento mensual, la verdad es que no podemos sostenernos en las medidas de urgencia y tenemos que acelerar los plazos", finalizó el Mandatario.

En la sesión extraordinaria de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, realizada en Ovalle, se avanzó en ese sentido.

En el encuentro se abordó la posibilidad de aprovechar algunas iniciativas privadas que se encuentran avanzadas, como la de Aguas del Valle, para concesionarla como una obra pública, valiéndose de la nueva ley corta que autoriza al Ministerio de Obras Públicas a llevar a cabo inversiones en la materia.