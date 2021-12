Presuntos miembros de mafia venezolana extorsionaban a trabajadoras sexuales en La Serena

Cuatro sujetos que se decían integrantes del cartel venezolano "Tren de Aragua" fueron detenidos en un inmueble de La Serena en el que se ejercía el comercio sexual.

Producto de una investigación a partir de una denuncia de carácter reservado por amenazas, robo con violencia, intimidación, porte de arma de fuego y municiones, los sujetos fueron sorprendidos al interior de la vivienda ubicada en Calle Cantournet 1088. Al ser registrados mantenían dos armas a fogueo, una de ellas apta para disparo de munición real.

El comisario Esteban Calderón, de la Brigada de Robos de la PDI, señaló que las víctimas -ocho mujeres que se dedicaban al comercio sexual- eran extorsionadas por estos sujetos, que "les cobraban una renta semanal que iba ascendiendo hasta los 100 mil pesos, (les decían que iban a dañar a sus familiares que se encuentran en Venezuela".

El 2 de diciembre los cuatro detenidos recogieron a dos mujeres en Cantournet y "las llevaron a un departamento, donde las amenazaron con armas de fuego e hicieron una video llamada con las otras compañeras de trabajo, indicando que querían hacer las cosas bien y que no opusieran resistencia para pagar la suma solicitada, además de no pedir ayuda policial, si no, iban a sufrir las consecuencias".

El jefe policial de Elqui, subprefecto Carlos Albornoz, indicó que "por el modus operandi podrían ser integrantes de la banda 'Tren de Aragua', como se autodenominan, según las víctimas. Sin embargo, hay una etapa de la investigación que aún se debe verificar a través de Interpol".

Los cuatro sujetos fueron puestos a disposición de tribunales para su formalización, durante esta jornada, por delitos de robo con intimidación y por porte y tenencia de arma de fuego.

¿QUÉ ES EL TREN DE ARAGUA?

El aludido "Tren de Aragua" es una banda criminal venezolana liderada por Héctor "Niño" Guerrero, que se formó con el sindicato de construcción del tren en el estado Aragua, que nunca se llegó a concretar. Ello generó que sus miembros se volcaran a actividades delictivas como extorsión, secuestros, robos y homicidios.

Hoy el "Tren de Aragua" tiene presencia no sólo en Venezuela, sino que también en Brasil, Colombia y Perú. Actualmente, la Fiscalía Centro Norte está investigando su presencia en la frontera entre Bolivia y Chile en relación con el ingreso, por pasos ilegales, de migrantes venezolanos.