Una “decisión indeclinable”. Así catalogó su renuncia al cargo de intendenta regional de Coquimbo Lucía Pinto, a través de una declaración pública en la mañana de este sábado.

Una dimisión que se da en medio de la polémica compra de terrenos para la construcción de un complejo deportivo en el sector oriente de La Serena, que significó que la Fiscalía Nacional abriera una investigación por el posible delito de fraude al fisco.

“He tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la Región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”, declaró Pinto.

Hoy he renunciado al cargo de Intendenta para enfrentar los procesos que vienen. Aca les comparto la declaración oficial. pic.twitter.com/oYiEGlmAnu — Lucia Pinto Ramírez (@lupipinto) September 26, 2020

El gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón, asumirá como intendente subrogante hasta que se defina el nombre del sucesor de Lucía Pinto en la testera de la Región de Coquimbo.