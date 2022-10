Sanitaria alerta sobre escasez de aguas superficiales y subterráneas para uso habitacional en Coquimbo

Preocupación generó la presentación de Andrés Nazer, gerente general de la empresa sanitaria Aguas del Valle, en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, donde afirmó que el año 2027 no habrá aguas continentales para satisfacer la demanda habitacional en la Región de Coquimbo.

"Tanto las aguas superficiales como subterráneas van a seguir disminuyendo. Por lo tanto, no van a ser suficientes para satisfacer la demanda no sólo dentro de las áreas del territorio operacional, sino que también fuera de él", dijo Nazer.

El ejecutivo pronosticó que, de mantenerse la situación de sequía, "hacia el año 2026, 2027 es absolutamente necesario incorporar nuevas fuentes que no sean de aguas continentales, porque va a disminuir a niveles críticos, por lo tanto, no nos va a alcanzar".

¿RIESGO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL?

Víctor Pino, diputado del Partido de la Gente por la Región de Coquimbo, señaló que este escenario hídrico pone en riesgo el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) que busca construir, en cuatro años, cerca de 12.490 viviendas en la zona.

"Creo que es algo que el Gobierno necesita aclarar y ser sumamente responsable con los comités que están incluidos en el Plan, porque no podemos ilusionar a las personas con algo que es tan sensible como la casa propia, y después se tendrán que encontrar con la realidad de que sus casas no podrán ser entregadas o simplemente no se podrán construir porque no hay agua", dijo el legislador.

José Manuel Peralta, seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, salió al paso de estas declaraciones y afirmó que "siempre se tienen en consideración los servicios básicos para construir".

"Lo primero que miramos al momento de comprar suelos es si tenemos factibilidad o no de agua, alcantarillado, electricidad y vamos a comprar suelos donde existe la factibilidad para construir", dijo la autoridad.

El titular de Vivienda en la región agregó que ha tenido conversaciones con la gerencia de Aguas del Valle, en las que se han "concordado acciones que permitan realizar, junto con la compra de terrenos, procesos constructivos paulatinos y permanentes" para cubrir el resto de las necesidades vitales.