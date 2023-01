"Sé que mi niño está aquí": Madre implora que continúe búsqueda de su hijo tras caer al mar en Coquimbo

Johanna Jiménez, madre del niño de 14 años que el pasado 19 de enero desapareció en Coquimbo tras caer al mar en el sector de Las Peñas en La Pampilla, imploró a las autoridades para que se extienda la búsqueda.

"Quiero pedir, por favor, que se extienda la búsqueda porque sé que mi niño está aquí", dijo desesperada la mujer.

Durante las seis jornadas de búsqueda han participado funcionarios de la Armada, Bomberos, la Municipalidad de Coquimbo, Carabineros y voluntarios.

Johanna Jiménez señaló que las condiciones en las que se han realizado las tareas de rastreo, que se extienden desde Guanaqueros hasta Punta Teatinos, no han sido las adecuadas debido a las marejadas que han afectado las costas de la región.

"Desde el primer día me han acompañado, pero me decían que son sólo siete días de búsqueda y lastimosamente el mar no ha permitido encontrar a mi hijo", comentó la mujer quien pidió, "por favor, a la Armada que la búsqueda se extendiera. También pido, por favor, a los pescadores de la caleta, a los buzos, ellos tienen experiencia, que hablen con los marinos y me ayuden a encontrarlo".

El teniente primero David Sierra, subjefe Capitanía Puerto Coquimbo, indicó que han llegado equipos desde Valparaíso, Concepción y Constitución para participar de las labores de búsqueda.

"Pudimos nuevamente contar con la presencia de la partida de salvataje de la Armada de Chile, la cual se trasladó de Valparaíso, de la Gobernación Naval. Tuvimos también la participación de dos grupos Gersa de Bomberos de Chile que vienen desde Concepción y Constitución, quienes apoyaron la labor subacuática, realizando el sondeo en toda el área de búsqueda", detalló.

El uniformado agregó que "lamentablemente no hemos tenido noticias favorables para la familia en este sexto día. Seguimos con los mismos medios desplegados, patrullas terrestres de Bomberos y la Armada de Chile, el Municipio con sus salvavidas realizando patrullajes terrestres, también el dron de la Delegación Presidencial, y el dron de la Municipalidad de Coquimbo, la agrupación ONG Dronesar Chile, el helicóptero naval y las dos unidades de la Gobernación Marítima de Coquimbo".

Humberto Silva, comandante del Cuerpo Bomberos de Coquimbo, indicó que "lamentablemente no hubo novedades. Fueron marcados algunos puntos de interés, se hicieron los rastreos, se complementó y reforzó el rastreo pedestre realizado en conjunto con la Armada por el borde costero".

"Hemos tenidos al menos dos falsos positivos, porque en un caso terminó siendo un lobo de mar y en otro, simplemente una mentira", agregó Silva.

A las labores de búsqueda del menor desaparecido se han unido buzos mariscadores los cuales han estado realizando sus labores en el área y también una empresa de Coquimbo que presta servicios de robots submarinos para llegar al lugar donde los buzos no pueden ingresar.