Tras dos postergaciones, comenzó juicio por venta de "loteos brujos" en La Serena

Luego de las postergaciones por errores en el auto de apertura y que una imputada renunciara a su abogado defensor, comenzó -finalmente- el juicio por los "loteos brujos" en La Serena.

En la causa se indagan los delitos de estafa, asociación ilícita y loteos irregulares en la venta de terrenos en las comunas de La Serena y Coquimbo, ocurridos entre los años 2013 y 2016, por un monto que superaría los dos mil millones de pesos.

Los acusados en esta causa son Ximena Burdiles y Juan Miranda en calidad de autores de los delitos de estafa y loteos irregulares, y el abogado Flavio Gómez como cómplice.

Los afectados por estafa bordean las 200 personas y, según la investigación, pagaron en total una cifra que bordea los 2.500 millones de pesos por terrenos en seis parcelas ubicadas en La Serena y Coquimbo.

Modus operandi

La Fiscalía explicó que los acusados cometieron el delito reiterado de loteos irregulares, ya que formaban poblaciones en zonas rurales sin contar con autorizaciones legales. Además, urbanizaron sectores mediante la apertura de caminos, instalación de postes de alumbrado y suministro de agua que no es apta para consumo humano.

"En un principio los hechos dan inicio en La Serena, para después trasladarse el mismo modus operandi: esto es, el engaño a distintas víctimas mediante la apariencia de vender lotes o sitios específicos", dijo la fiscal Yocelyn Weisser.

"Finalmente, en algunos casos se transfirieron derechos y en otros ni siquiera eso. Hay víctimas que no tienen absolutamente nada", agregó Weisser.

La persecutora agregó que la empresa representada por los imputados estaba constituida legalmente, contaba con dependencias en las que atendía público en la ciudad de La Serena y tenía publicidad en diferentes medios de comunicación, lo que generaba confianza en las personas, que creían comprar lo que les estaban ofreciendo

"Esto no fue así, ya que en el mejor de los casos adquirieron derechos en un terreno de una mayor cabida en sitios rurales en que no se pueden vender derechos en una cavidad inferior a los 5 mil metros, y que no contaban con obras de urbanización que la ley requiere”, dijo Weisser.

El juicio continuará el viernes en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena y se espera tenga una duración de más de dos meses.