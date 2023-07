Tres años y nueve meses después, el lunes comienza el juicio por el homicidio de Romario Veloz

El pasado 5 de junio fue postergado, para el lunes 31 de julio, el inicio del juicio por el homicidio de Romario Veloz, joven estudiante chileno-ecuatoriano que murió baleado en medio de las manifestaciones del estallido social en La Serena.

¿Las razones de la postergación? El Ministerio Público indicó que los expertos que habían desarrollado los peritajes claves del caso presentaron licencias médicas, que les impedían comparecer.

Adrián Vega, fiscal regional de Coquimbo, recordó que en esta causa ha habido "bastantes vicisitudes procesales por recursos -principalmente de la defensa- que retrasaron el juicio", el objetivo es que ahora sí pueda desarrollarse "sin problema".

"Si bien hemos tenido que reemplazar algunos peritos por ausencia, la Fiscalía está confiada en que pueda presentarse la prueba de forma correcta, como fue generada, y ésta, para nosotros, es suficiente para acreditar cómo ocurrieron los hechos, la autoridad intelectual (del crimen), las órdenes, las autoridades materiales", dijo el persecutor.

CARGOS POR HOMICIDIO SIMPLE, HOMICIDIO FRUSTRADO Y VIOLENCIA INNECESARIA CON RESULTADO DE LESIONES GRAVES

El caso tiene como imputados al capitán de Ejército José Faúndez, por delitos homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves; y los exconscriptos Carlos Robledo y José Arenas por homicidio simple (por la muerte de Romario Veloz) y por el homicidio frustrado de César Véliz.

A ellos se suma el excabo Milován Rojas, imputado por violencia innecesaria por disparos que impactaron a un hombre llamado Rolando Robledo.

"EN MANOS DE DIOS"

Tres años y nueve meses después de la muerte de Romario a manos de militares, su madre, Mery Cortés, reconoció no estar "tan a la expectativa como el 5 de junio, porque a última hora salen con otra cosa" y puede haber una nueva postergación.

Por tal motivo, ahora prefiere "dejar la situación en las manos de Dios: si el juicio se hará, se hace y si no se hace, que no me afecte tanto como la vez pasada".

En cualquier caso, su expectativa es que los responsables "paguen con cárcel, con cárcel civil; Que cumplan sus condenas y que, de una vez por todas, haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetirlo".

Rocío Vásquez, jefa regional subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Coquimbo y abogada litigante en el presente caso, admitió que "éste es un caso especial y complejo".

"Esperamos una respuesta del Poder Judicial -considerando el transcurso del tiempo, la investigación y los elementos probatorios que ha podido reunir el Ministerio Público- que, en definitiva, permita a las víctimas y sus familias obtener justicia y reparación, para que en este caso exista la verificación de que esto no vuelva a ocurrir nunca más", señaló Vásquez.

NUEVOS ANTECEDENTES LEVANTAN POLÉMICA POR PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO

El juicio se iniciará en medio del surgimiento de nuevos antecedentes en la opinión pública. El Centro de Investigación Periodística (Ciper) informó que el Ejército decidió tomar parte en la defensa del capitán José Faúndez mediante la realización de pruebas balísticas que lo favorecen.

La situación fue criticada por el senador comunista Daniel Núñez, quien enfatizó que "el Ejército no puede involucrarse en situaciones que pongan en cuestión su imparcialidad en este caso o donde, por la vía de los hechos, aparezca apoyando a alguien que está acusado de graves violaciones a los derechos humanos, como ocurre con la muerte de Romario y las heridas a otras dos personas".

"El Ejército de Chile debe dar garantías de imparcialidad. No puede facilitar sus instalaciones para realizar peritajes que son dudosos respecto a su rigor y resultado. Obviamente exigiremos que no haya ninguna acción institucional que pueda impedir algo tan justo como es que se sepa la verdad y se castigue a los culpables", sentenció.

En medio de una nueva polémica comenzará -si se cumple lo previsto- el juicio por el homicidio de Veloz, quien murió tras ser alcanzado por una bala el 20 de octubre de 2019 en un operativo desarrollado en las inmediaciones de terminal de buses de LA Serena y que estaba a cargo del capitán José Faúndez.