Un kilómetro de tuberías se instalarán en Salamanca para enfrentar sequía

Un kilómetro de tuberías se instalará para revestir canales de riego en el sector del Valle de Chalinga, en la comuna de Salamanca.

Se trata de una de las medidas tomadas por la Junta de Vigilancia del Río Chalinga para hacer frente a la emergencia hídrica que azota a la Región de Coquimbo.

Raúl Bravo, primer director de la junta de vigilancia, explicó que la inversión cercana a los 50 millones de pesos permitirá paliar la sequía en un sector donde "no tenemos embalse de cabecera, no tenemos cómo suplir la falta del agua, no tenemos ahorros para el verano".

Los recursos provenientes del Ministerio de Agricultura, mediante el Decreto de Emergencia Agrícola, permitirán el entubamiento de 25 canales "desde inicio a fin del valle y 1.200 familias que tienen riego directo con agua de este río", señaló Bravo.

Rodrigo Órdenes, seremi de Agricultura, explicó que tras la entrega de tuberías a la Junta de Vigilancia del Río Chalinga, adelantó que en las próximas semanas se realizará un segundo aporte.

"Oportunidad en la que también se beneficiará a regantes de las Juntas de Vigilancia del río Illapel y río Choapa. Además de otros sectores, como el apícola y el ganadero, quienes también sufren los embates de la sequía", agregó Órdenes.

Juan Pablo Gálvez, delegado presidencial provincial de Choapa, destacó la prontitud en la llegada de cerca de un kilómetro de tuberías, ya que "viene a mitigar la infiltración que tienen algunos canales y también el río en algunos sectores. Es una ayuda que viene a palear la sequía que estamos viviendo en la Provincia del Choapa".

La Región de Coquimbo atraviesa por uno de los años más secos de su historia, con un déficit histórico de precipitaciones que alcanzan el 80 por ciento, lo que pone en riesgo la seguridad hídrica.