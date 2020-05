Vecinos de Caimanes piden invalidar resolución a favor de Minera Los Pelambres

Una reclamación presentada por vecinos de la localidad de Caimanes, de la comuna de Los Vilos, ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, busca invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de Infraestructura Complementaria de Minera Los Pelambres.

La discusión se centró, principalmente, en los aspectos relacionados a la etapa de participación ciudadana, que se lleva adelante en un proceso de evaluación ambiental.

Un grupo de 44 vecinos de la localidad reclama haber sido excluidos del proceso de participación ciudadana exigido en el procedimiento de evaluación ambiental.

El ministro del Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo explicó que lo que se discute en esta causa es si el proceso de participación ciudadano realizado ante el Servicio de Evaluación Ambiental, "se hizo correctamente o no, porque los reclamantes de auto señalan que este proceso no habría sido el idóneo toda vez que no se habrían efectuado correctamente las actividades propias en la localidad de Caimanes".

"Las causas de reclamación ante el Tribunal Ambiental son procedimientos abreviados. Luego de abierta la causa quedó en estudio, por lo tanto, verificados ciertos antecedentes que queremos revisar los ministros, próximamente la causa debiera quedar en estado de acuerdo y, posteriormente, en un plazo de 30 días dictarse la correspondiente sentencia definitiva", agregó.

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

El 31 de marzo de 2017, Minera Los Pelambres ingresó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su proyecto minero llamado "Infraestructura Complementaria".

Proyecto compuesto por una serie de obras y partes que configuran dos sistemas que apuntan a recuperar y mantener los niveles de tratamiento y producción de las faenas de Antofagasta Minerals.

El objetivo del proyecto es recuperar y mantener una capacidad de procesamiento que ha sido ambientalmente aprobado a Minera Los Pelambres, proceso que se ha visto mermado por aumento de dureza del mineral y puesta seriamente en riesgo por restricciones hídricas.