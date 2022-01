Víctima dijo su nombre antes de morir: Condenan a mujer que mató a su pareja en Los Vilos

Una mujer que disparó por la espalda a su pareja fue condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle por el delito de homicidio ocurrido en enero de 2020 en la comuna de Los Vilos, en la Región de Coquimbo.

El ataque, de acuerdo a la información entregada por el ente persecutor, ocurrió en una vivienda ubicada en el Pasaje Las Perdicillas y que estaba ocupada de manera irregular.

El fiscal de Los Vilos, Rodrigo Gómez, explicó que fue clave para el desarrollo del juicio, que la víctima poco antes de morir por un disparo de escopeta por la espalda "nombró a la autora del ilícito, quien era su pareja. En razón de aquello pudimos dar con esta persona".

Pese a que la mujer negó mantener una relación sentimental con su víctima, las indagatorias arrojaron que tendrían convivencia. "No fue fácil ya que no hubo testigos presenciales. Sin embargo, tenemos la certeza que se hizo justicia toda vez que efectivamente quien le quitó la vida fue su ex pareja o quien pensaba el joven que lo era en este caso la acusada", dijo Gómez.

"Si bien fue un juicio largo, la verdad es que la condena al menos brinda un poco de tranquilidad a la familia de la víctima que ha vivido todo este ciclo", añadió el fiscal.

La sentencia será conocida el 17 de enero próximo.