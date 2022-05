Vistoso desaire: Cores faltaron en bloque a la cuenta pública de la gobernadora de Coquimbo

En un hecho inédito en la historia democrática de la Región de Coquimbo, la totalidad de los consejeros regionales decidió no presentarse a una sesión extraordinaria del CORE cuyo único punto en tabla era la cuenta pública de la gestión -de julio a diciembre de 2021- de la gobernadora regional, Krist Naranjo (independiente).

Lo que se suponía sería histórico por tratarse de la primera cuenta de este cargo elegido por votación popular, entró a los anales por la ausencia de los 16 integrantes del cuerpo colegiado a la sesión número 246 del Consejo.

La instancia comenzó con más de 40 minutos de retraso, lo que hizo pensar que algo ocurría en el acto, debido a las públicas diferencias entre los cores y Naranjo.

Los asientos de los cores, en primera fila, quedaron vacíos.

Ocurrió, en definitiva, que mientras Krist Naranjo llevaba adelante su exposición de gestión, de forma paralela, los cores daban a conocer las razones de por qué no estuvieron presentes.

"DECISIÓN GLOBAL"

Tatiana Castillo, presidenta de la Comisión de Fomento Productivo, señaló que la ausencia a la sesión fue una decisión tomada en pleno por el cuerpo colegiado, debido no sólo a "retrasos que lleva el Gobierno Regional", sino también al "individualismo" de Krist Naranjo.

"Nosotros, como cuerpo colegiado, no hemos sido tomados en cuenta en las actividades y tenemos estar haciendo un trabajo y que estar dando explicaciones de por qué no se hace tal o cual cosa cuando hay un retraso general, donde la gente lo está pasando mal por cada retraso, por cada proyecto que no se firma", dijo Castillo.

"No podemos estar presentes en una cuenta pública débil; al final la gente es la que está sufriendo. Por eso la decisión fue global y nosotros queremos dar una cuenta pública cuando le demos a la gente todo lo que hemos hecho y no lo que no hemos hecho", remarcó la consejera.

BAJA EJECUCIÓN PRESPUESTARIA

Javier Vega, presidente de la Comisión de Presupuesto, agregó que otra de las razones del porqué se ausentaron de la cuenta pública radica en la preocupación que tienen respecto a la inversión pública en la zona.

"Somos la segunda región con menos ejecución presupuestaria. Además, hemos solicitado por todos los medios que el 5 por ciento de Emergencia, por el problema hídrico que tenemos en la región, pueda salir adelante. No hemos visto respuestas claras ni concretas. Estamos muy preocupados por la inversión regional", explicó Vega.

El consejero añadió que se busca "un Gobierno con una participación de parte del Consejo Regional, que no se nos invisibilice; queremos un Gobierno que pueda hacer un trabajo colaborativo, y esto que ha pasado, esta decisión unánime del Cuerpo Colegiado de la Región de Coquimbo, está diciendo públicamente que nosotros tenemos preocupación por la gente que está en la calle", sentenció.

Naranjo asegura haber ejecutado el 99% del presupuesto en un total de 153 iniciativas. Los cores plantean una situación diferente.

OBRAS A LA ESPERA

El vicepresidente de la comisión de Fomento Productivo, Cristián Rondanelli, acotó que la medida respondió ante la ausencia de firmas de obras relevantes para la zona.

"Como, por ejemplo, dejar en abandono el Cuerpo de Bomberos de la localidad de Chillepin, en Salamanca, y así otras obras que hoy día están a la espera. Además del tema de la sequía, en donde no ha tenido ninguna propuesta concreta al día de hoy para ir en apoyo a la ruralidad y a las áreas productivas que tanto hoy día lo necesitan", explicó Rondanelli.

Al no haber, entonces, el quórum requerido, se esperaba que el evento fuera suspendido, sin embargo, Krist Naranjo decidió proseguir con el acto donde afirmó haber logrado, hasta diciembre de 2021, una ejecución presupuestaria del 99 por ciento, que equivalente a 62 mil millones de pesos en 153 iniciativas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.