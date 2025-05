A tres años del estado de excepción en la Macrozona Sur, Cordero aseguró que "cada peso vale la pena"

A tres años del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó la importancia de esta comentada medida para disminuir los hechos de violencia en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Durante este lunes, el secretario de Estado se encuentra en La Araucanía participando de un comité policial, instancia en la que aprovechó de abordar los logros de esta medida preventiva.

"La visita a esta región no sólo tiene que ver con la presencia del Ministerio de Seguridad, sino que con el Sistema de Seguridad Pública, que es el que está asociado a la dictación de la ley", explicó Cordero.

En esta línea, dio cuenta que "a pocos días de cumplir tres años del Estado de Excepción Constitucional, entre el 2021 y el cierre del 2024 nosotros tenemos 67% menos de eventos de violencia rural, eso significa más de 700 hechos evitados por parte de las autoridades en materia de seguridad y de orden público".

A esto sumó que "en lo que va de este año ya tenemos 49% menos en relación con lo que fue el año pasado".

"¿Por qué las cifras son relevantes? Porque pese que seguimos teniendo hechos complejos, graves, como ataques incendiarios, todos los recursos públicos invertidos en materia de seguridad en la Macrozona Sur y en particular en esta región (La Araucanía), cada peso ha valido la pena y seguirá valiendo la pena, no sólo por hechos ilícitos evitados, por vidas y tranquilidad para las personas de esta región en particular", destacó la autoridad.

René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, cuestionó que "los contratistas forestales hemos tenido 138 atentados, que han significado la destrucción de 607 equipos. Entiendo que él se imaginará lo que significa en términos patrimoniales, pero además hemos tenido tres fallecidos, tres trabajadores forestales asesinados".

"Entonces cuando le plantemos al ministro que queremos conversar, que somos los principales afectados, cómo solucionamos esto, cómo hacemos que podamos volver a trabajar en paz y poder desarrollar la Región de La Araucanía, no hemos tenido respuesta y seguimos esperando", lamentó.

Según informó La Tercera, en estos tres años de estado de expresión se han registrado 56 prórrogas, mil funcionarios desplegados a lo largo de estas regiones y al menos 23 mil millones de pesos ocupados en costos para implementar la medida.