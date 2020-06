Abogado de Pucón denunció haber sido secuestrado y llevado a un sector rural

Un abogado de Pucón, Región de La Araucanía, denunció haber sido secuestrado por un hombre que lo amarró y lo condujo a un sector rural de la comuna.

Se trata de Eduardo Ramírez, de 45 años, quien desde 2004 posee una oficina dedicada al rubro en la zona lacustre de La Araucanía.

Según la versión que narró a la policía, en momentos que él estaba estacionado en las afueras de un supermercado, un sujeto a quien conoce, lo saludó amablemente, conversaron un momento, le pidió que lo llevara a un taller mecánico y luego de ello lo amenazó con un cuchillo, le amarró las manos y lo condujo a un sector rural donde lo esperaban otros dos hombres.

El abogado Ramírez dijo que conocía al sujeto, pues era pareja de su secretaria, y el secuestro tendría relación justamente con pedirle que le ayude a buscar a su pareja, pues, aparentemente, ya no están juntos.

Según la Fiscalía, el autor del hecho en todo momento le exigió al abogado que debía ayudarle a recuperar a su pareja que se fue e incluso amenazó con llevarlo amarrado de manos hasta la ciudad de Concepción, donde se encontraría la mujer.

El fiscal adjunto de Pucón, Carlos Contreras, confirmó que la Fiscalía abrió investigación por el hecho, agregando que "afortunadamente el abogado se encuentra en buen estado de salud. Se logró la detención de uno de los sujetos que habría participado en este ilícito".

"TEMÍ POR MI VIDA Y LA DE MI FAMILIA"

El afectado conversó con el periódico Libertad Digital y señaló que accedió a subir a su vehículo al individuo, ya que lo conocía, incluso le hizo trabajos de jardinería alguna vez, por lo tanto no notó nada extraño.

El abogado agregó que "me preguntó por su pareja, le digo que no sé mucho, que no conocía su domicilio. Me sigue preguntando, me pide que salga del auto y me amarra las manos con un cordón plástico. Temí por mi vida y la de mi familia".

Ramírez añadió que "él quería llevarme a Concepción, lo logro convencer de que fuéramos los dos. Le digo que lo voy a ayudar, usé la empatía, le dije que yo también soy papá. En todo momento conversé con él, en un instante decide retornar a Pucón y me dejó en un sitio eriazo y se va".

Personal de Carabineros y la Fiscalía de Pucón se encuentran desarrollando las investigaciones en este curioso hecho, que terminó sin lesionados.