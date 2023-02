Abuela y nieto sufrieron quemaduras graves durante incendio en Teodoro Schmidt

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó este sábado que durante el incendio forestal que afecta a la comuna de Teodoro Schmidt, en la Región de La Araucanía, resultaron tres personas heridas, dos de ellas consideradas graves quemados: una abuela y su nieto.

"Tenemos una preocupación y por eso pedimos que se presente un informe en el Cogrid de mañana respecto a cómo funcionaron las evacuaciones ayer, porque creemos que, dada la situación que hubo, es bastante de preocupación el hecho de que tengamos tres personas heridas producto de este incendio", alertó Tohá en un punto de prensa.

En esta línea, la autoridad explicó que se trata de "dos grandes quemados, uno en particular es un joven, un adolescente de 16 años, que tiene el 70 por ciento de su cuerpo quemado".

Sobre los detalles de esta situación, la ministra afirmó que, según las primeros reportes, el menor y su abuela -que es la otra gran quemada- se vieron afectados mientras intentaban arrancar del lugar, por lo que "es muy importante aclarar cómo funcionó la evacuación en ese lugar, sacar todas las conclusiones del caso y tener información completa para ello".

SE COMBATE EL INCENDIO EN LA COMUNA

En cuanto al combate del incendio en Teodoro Schmidt, Tohá dio cuenta que ayer "se actuó muy activamente para tratar de detener el fuego", incluso durante la noche, cuando finalmente se logró contener un poco más la emergencia.

De todas maneras, advirtió que el nivel de daños en la comuna todavía no es claro: "Sabemos los heridos y que hay viviendas afectadas, pero el número exacto no lo conocemos aún. Hay reportes que hablan de cuatro viviendas y otros que hablan de 20, entonces preferimos no tener números hasta no tener una verificación más clara en terreno", destacó la jefa de Gabinete.

"Pero sí tenemos ya totalmente claro que se quemó una escuela rural particular que atendía un estudiante y también se quemó una iglesia", cerró la ministra.