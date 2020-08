Agricultora lleva 19 días en huelga de hambre "por las víctimas del terrorismo"

Roxana Carrut, una agricultora de Victoria, Región de La Araucanía, lleva 19 días en huelga de hambre en protesta por la violencia que se vive en la zona sur del país y que, desde hace dos años, afecta al campo Santa Adela Sur, propiedad de su pareja Jorge Hoffstetter.

Según señaló El Mercurio, la mujer indicó que su manifestación es "por todas la víctimas del terrorismo", agregando que "también pido que se restablezca el Estado de Derecho, que ya no existe en la región".

Desde que inició la huelga de hambre Carrot ha bajado 7,5 kilos, según un médico que monitorea su estado de salud y a pesarr de que está "más débil y con muchos calambres y cólicos estomacales", se mantiene realizando sus actividades habituales.

A pesar de que reconoce que en algún momento la van a "tener que hospitalizar", la agriculora asegura que este es "el último recurso que tengo, después ded todo lo que he sufrido (...) Nos sacaron los cercos, nos robaron los animales, nos quemarron las cosechas de cereales y también el bosque y la casa".

Carrot advierte que "si no hay ayuda concreta del Estado, el campo lo vamos a perder igual: o me lo quitan los de la comunidad o me lo expropia el banco por no pagar las deudas".