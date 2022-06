Alcalde acusa acción narco, revolucionaria y guerrillera en La Araucanía: "No le bajemos el perfil al terrorismo"

El alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA), Alfonso Coke (PPD), aseguró en Cooperativa que existe terrorismo en la Macrozona Sur, aludiendo a la presencia de narcos y revolucionarios en el sector.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Coke manifestó que "esto ya no da para más, el estado de derecho no está funcionando, no solo en este gobierno. Yo no voy a entrar a criticar al gobierno de hoy día, si esto viene de mucho más atrás, se dejó estar el Estado para que esto llegue a este fin".

La autoridad relató que un alcalde le aseguró "que para poder salir usa chaleco antibalas, me dice 'lo tuve que comprar, porque tengo familia, tengo hijos, tengo miedo que me quemen mi casa también'. Los relatos que me hacen a mí son fuertes y yo creo que esta situación hay que terminarla".

"Nosotros desconocemos si hay mapuche o hay gente también que no es mapuche que está metida dentro de los narcos, de los revolucionarios. Entonces no podemos culpar aquí al pueblo mapuche, yo creo que el pueblo mapuche lo único que quiere en un 80 por ciento es trabajar sus tierras, trabajar tranquilos, recibir los recursos y avanzar", sostuvo.

Coke pidió que "no le bajemos el perfil, actuemos y digamos 'aquí está el terrorista' y hay que buscar la forma de arrinconarlo, quitarle las armas, hay que partir por eso primero".

"El Estado tiene el deber de prestar la seguridad a cada uno de los ciudadanos y el Estado no ha cumplido acá en la Región de La Araucanía, el Estado se hizo a un lado, dejó abandonada prácticamente la Macrozona, Carabineros sin atribuciones, militares desarmados, el Estado pasa a ser un chiste, porque así no funcionan las cosas", recalcó.

Finalmente, el alcalde lamentó que "los proveedores no están llegando a los colegios para entregar la mercadería, no está llegando el gas, la leña a los colegios, nadie quiere irse por los caminos vecinales, porque estamos desprotegidos".