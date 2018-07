Álex Smith: Se me sindica como principal gestor de este montaje y yo no gané plata

El creador de la cuestionada aplicación "Antorcha", Álex Smith, insistió en su inocencia en la Operación Huracán, sosteniendo que se le sindica como el "principal gestor de este montaje y yo no gané plata".

En conversación con Cooperativa, previo a su formalización por los delitos de falsificación de instrumento público, asociación ilícita y manipulación de pruebas, recalcó que "no manipulé ningún teléfono, en ningún momento, como está en las más de 100 declaraciones de la carpeta investigativa".

Insistió en que es inocente "100 por ciento. Yo no he implantado nada. Las implantaciones, como yo lo informé en mi declaración el 15 de febrero (pasado), las efectuó funcionarios de Inteligencia".

"Yo no he implantado nada, no he participado en ninguna asociación ilícita, no gané plata, nada. ¿Cuál era mi objetivo de esto? Se me sindicaliza como el principal gestor de este montaje. Yo no participé, yo apoyé siguiendo la instrucción de Carabineros", recalcó.

"Si me dejan en prisión preventiva, con la frente en alto"

Smith también reconoció que ha sido un proceso "difícil, porque tengo hijos chicos, se preocupan. Te ven en la tele agredido, cuestionado... ha sido difícil".

"Estoy un poco complicado, un tema familiar, tengo cuatro hijos. Yo no inventé nada, solamente trabajé seis meses contratado en Carabineros. Hice mi pega. Después de esto se me complicó laboralmente. Estoy con defensor público. Ha sido difícil, pero con la frente en alto", indicó.

Además, señaló que "si me dejan en prisión preventiva, con la frente en alto. Me preocupa mi familia, porque de mí dependen ellos. A mi familia que esté tranquila, que estoy dando la cara. El que nada hace, nada teme. La verdad tiene que salir adelante".

Incluso, reveló que "ganaba más haciendo clases en la Universidad Mayor y Santo Tomás. Lo cuento como anécdota: En el caso Landerretche apoyé cinco días y me pagaron 80 mil pesos. 20 mil diarios".

Cabe recordar que Smith fue agredido durante la mañana del lunes durante un receso de una audiencia de formalización por su participación en la operación Huracán.