Alumnos de cuarto medio no tienen clases hace más de tres meses en colegio de Temuco

Los profesores del Liceo Particular Subvencionado Camilo Henríquez de Temuco cumplieron 116 días en huelga legal, lo que ha generado un problema a los alumnos que deberían estar cursando el Cuarto Año Medio.

La paralización la llevan a cabo el 60% de los profesores sindicalizados, quienes tienen un conflicto con el sostenedor del establecimiento, que es la Corporación Educacional El Bosque.

El seremi de Educación, Edison Tropa, señaló que buscarán alternativas para lograr que los alumnos terminen sus estudios.

"Estamos buscando soluciones alternativas de emergencia para los cuartos medios, para que puedan terminar su año. El lunes nos vamos a reunir con la unidad de curriculos y evaluación para definir alternativas y ofrecerles a los padres o a los estudiantes de ese nivel en primer lugar", señaló Tropa.

"La más viable es terminar el año anticipado con ellos, lo que pasa es que hay que analizar cada curso, porque cada curso tiene niveles distintos de avance -explicó- Los cursos que tienen una mayor cantidad de profesores sindicalizados tienen menos clases".

GREMIO ACUSA TOZUDEZ DESDE EL GRUPO SOSTENEDOR

El presidente de sindicato de profesores, Eugenio López, acusa "tozudez" por parte de los sostenedores.

"Hay una tozudez de parte de la corporación, de no querer negociar, de no querer un firmar un contrato colectivo. Las conversaciones que sostuvimos la semana pasada fueron sólo conversaciones. Aquí no se ha firmado nada, no se ha discutido nada porque ni siquiera nos hemos sentado ambas partes (...) la mediación consistió en llegar a un acuerdo para ir a la firma de un contrato colectivo", lamentó.