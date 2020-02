Ante investigaciones por corrupción, intendente de La Araucanía abre la puerta a cambios de seremis

El intendente de La Araucanía, Víctor Manoli (RN), abrió la puerta a un posible cambio en las secretarías regionales ministeriales de la Región, tras los casos de eventual corrupción que se investigan en Obras Públicas y Gobierno.

Las supuestas irregularidades en el MOP que involucran al ex diputado UDI Gustavo Hasbún, más la indagatoria al ex diputado Germán Becker, hoy embajador en Panamá, por las transferencias de dinero efectuadas por su entonces asesora y hoy seremi de Gobierno, Pía Bersezio, han dejado en un pie complejo al Ejecutivo en la zona.

En este contexto, Manoli dijo que existe una permanente evaluación de las autoridades, pero aún no hay cambios a informar.

"La evaluación la estoy haciendo permanentemente, y los que no estén cumpliendo las instrucciones que se dan, indudablemente que no van a ser evaluados (favorablemente) para continuar en el cargo", comentó Manoli este martes.

"No he resuelto ningún cambio, y el día que vaya a hacer algún cambio de seremi no lo voy a comunicar, solamente lo voy a hacer, porque al final (con los anuncios) se crea una sicosis, y yo creo que las cosas hay que hacerlas y no anunciarlas", agregó el intendente.

En el caso particular de Bersezio, Manoli señaló que "hay una resolución de la Contraloría donde le da plazo a la seremi de Gobierno para hacer los descargos o devoluciones" que correspondan.

Desde las organizaciones sociales de Temuco también han llamaron al Gobierno a modificar nombres en las seremías y así dar cumplimento a lo que se prometió al inicio de la administración Pilñera: mayores y mejores oportunidades, especialmente de diálogo con gremios de funcionarios públicos y organizaciones mapuche.