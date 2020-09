Balazos y una camioneta quemada: Casa de familia Urban fue atacada por desconocidos en Ercilla

La Fiscalía de Collipulli investiga un atentado contra la familia del agricultor René Urban ocurrido la noche de este viernes en el sector de la pasarela Quecheregua, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Según información policial, el hecho ocurrió a las 22:00 horas cuando desconocidos quemaron una camioneta hasta afuera de la casa de Héctor Urban, hijo del agricultor, y luego efectuaron una serie de disparos con armamento de grueso calibre.

Sobre el procedimiento, el mayor de Carabineros Hugo Ugarte, jefe de la Segunda Comisaría de Collipulli, indicó que "sujetos desconocidos, quienes cruzan un vehículo-camioneta en la ruta 5 sur en dirección sur, a la altura del kilómetro 586, para luego prenderle fuego y huir del lugar".

"En su huida estos sujetos efectuaron disparos, luego llegado el personal al lugar, en un tiempo respuesta de 3 minutos, se observa que la camioneta la cual habían incendiado mantenía encargo vigente por robo desde la comuna de Ercilla, la cual había sido sustraída el 10 de septiembre del presente año", informó el uniformado.

"No podemos vivir así"

Por su parte, la vocera a los agricultores de Victoria y Malleco, Gloria Naveillán, criticó al Gobierno afirmando que la región está en manos del narcoterrorismo y que no se puede seguir viviendo con este tipo de hechos.

"Uno de nuestros socios Héctor Urban, fue atacado en su casa que está a la orilla de la carretera. Frente a la entrada de su casa se estacionó un vehículo y detrás llegó una camioneta que la atravesaron en la carretera y la quemaron", puntualizó la líder gremial.

En esta misma línea, Naveillán también afirmó que "hechos como éste son lo que siguen sucediendo en La Araucanía, son los por los cuales nosotros reclamamos de que aquí no hay Estado de Derecho. No sabemos qué es lo que falta para que este Gobierno cobarde entienda que estamos sometidos al narcoterrorismo y que no podemos vivir así".

En el lugar, los desconocidos dejaron panfletos alusivos al crimen de Camilo Catrillanca y solicitaron también la libertad para los llamados presos políticos mapuche.

El Ministerio Público, en tanto, dispuso que personal de Labocar y el OS-9 de Carabineros investiguen el hecho.