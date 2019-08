Barómetro del Conflicto Indígena reveló que violencia aumentó en un 180 por ciento

La Multigremial de la Región de La Araucanía reveló sobre los datos entregados por el Barómetro del Conflicto con Connotación Indígena que apuntó a que los conflictos han aumentado en más del 100 por ciento en un año.

El informe apuntó que en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en el primer semestre las denuncias por hechos de violencia han tenido un incremento del 180 por ciento respecto al mismo periodo del 2018.

"No solamente no han cambiado las cifras, sino que han empeorado y lo peor de todo es que la concentración está básicamente en Victoria, Ercilla y Collipulli", dijo la dirigente de los agricultores de Victoria y Malleco, Gloria Naveillán.

"Le exigimos al Gobierno que haga todo lo que sea necesario para que se preserve el Estado de Derecho y la defensa de la propiedad privada en La Araucanía", agregó.

Por su parte el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, se alineó con los agricultores y apuntó a que la situación continúa empeorando.

"Hemos presentado en las dos regiones, justamente en la línea de buscar explicaciones respecto de lo que está pasando, o sea no hay modificaciones, no hay detenidos, no hay culpables y estamos en la misma posición y peor que el año pasado", sostuvo Muñoz.

Gobierno: Esperamos que la gente tenga confianza

El gobernador por la provincia de Malleco, Victor Manoli, explicó que se está trabajando para mejorar esta situación.

"La Mutigremial tiene sus antecedentes propios, pero quiero decir que el Gobierno ha estado permanente preocupado de la situación, que han hecho trabajos en conjunto con las policías, se están optimizando incluso las investigaciones y esperamos que la gente tenga confianza", señaló.

"Se están haciendo las cosas, se están haciendo bien y esperamos los mejores resultados en el más corto plazo posible", añadió la autoridad provincial.