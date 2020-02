Blumel pidió a Fiscalía investigar "con la máxima diligencia posible" denuncias de corrupción en La Araucanía

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto con respaldar a su par de Economía, Lucas Palacios, pidió a la Fiscalía investigar "con la máxima diligencia posible" las denuncias de corrupción en la Región de Araucanía que salpican al ex subsecretario de Obras Públicas.

Este fin de semana se conoció un audio que vincula al ex diputado UDI Gustavo Hasbún, quien enfrenta una investigación penal por haber pedido el pago de supuestas coimas al ex contratista Bruno Fulgeri para interceder por él ante el MOP, mencionando al entonces subsecretario Palacios, para la concreción del pago de anticipos por el avance de obras que este último tenía a su cargo.

Al respecto, Blumel apuntó que "tanto el ministro de Economía como el intendente han actuado en forma correcta y proactiva, haciendo las denuncias o terminando los contratos que corresponden".

El secretario de Estado añadió que "esas situaciones ya están en conocimiento de la Fiscalía y nosotros esperamos que la Fiscalía realice las investigaciones con la máxima diligencia posible, para despejar cualquier situación de irregularidad que existiese".

Seremi descartó irregularidades bajo su administración

Este martes, el ex fiscal del Ministerio de Obras Públicas en La Araucanía, Cristián Ríos, que venía desde la Administración anterior y actualmente está imputado por cohecho, aseguró que cuando asumieron las autoridades de este Gobierno la corrupción en la región "se desbordó".

Ante estos dichos, el seremi de Obras Públicas en La Araucanía, Henry Leal, comentó que "este seremi de Obras Públicas, desde el primer día que llegó ha actuado con transparencia y con honestidad, hemos destituido a siete funcionarios, tenemos a funcionarios condenados por la justicia, he instruido sumarios, he hecho denuncias al Ministerio Público".

"Voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora, porque no estamos dispuestos a aceptar cosas reñidas con la ley. No he hablado hace tres años con el señor Hasbún, no tengo ningún vínculo con él. Él tiene que dar una explicación", complementó la autoridad regional.

En este caso, el ex diputado Hasbún presentó este martes una querella por injurias con publicidad en contra del empresario Bruno Fulgeri, a quien acusa de dar declaraciones falaces y que interpretó de manera mañosa el polémico audio divulgado el pasado fin de semana, "con el fin de humillarme, desacreditarme y destruir por completo mi honra".