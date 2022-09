Carabinero en estado grave tras ser baleado durante procedimiento en Victoria

Un cabo segundo de Carabineros recibió un disparo a altura de su clavícula durante un procedimiento policial desarrollado este sábado en un camino de la comuna de Victoria, en la Región de la Araucanía.

El funcionario de 22 años pertenece a la dotación de la Cuarta Comisaría de Victoria, y fue parte de un grupo de refuerzo para el personal que intentaba controlar a los presuntos responsables del robo de un vehículo.

Atendida la denuncia, los primeros efectivos dieron con el paradero del móvil robado y de una camioneta roja abordada por siete sujetos, que además sustrajeron un tercer auto, de acuerdo al relato del jefe de la IX Zona Policial, general Manuel Cifuentes.

"Al momento en que los carabineros intentan controlarlos, estos sujetos los evaden (...) seguidamente venía un segundo dispositivo de la Comisaría de Victoria, quienes para los efectos de hacer un control con seguridad, se parapetan", explicó la autoridad.

En ese momento, "el cabo segundo es herido a la altura de la clavícula por sobre su chaleco antibalas, provocándole una herida que lo mantiene en estado grave", agresión que se produjo "de manera artera", según Cifuentes.

A la vez, el general confirmó que los carabineros utilizaron sus armas de servicio dadas las circunstancias, pero presume que hubo una superioridad de fuego por la gran cantidad de delincuentes.

Por otra parte, el jefe de la Defensa Nacional se comunicó con Carabineros "para efectos de ofrecer toda la cooperación y para desplegarse en los perímetros para dar la ubicación de estos individuos", mas el oficial acotó que "por la dinámica y cómo se desarrolló el procedimiento, (los militares) no iban a llegar en el momento, pero ya estamos coordinados".

Personal del O.S.9, de Labocar y del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos realizan las primeras diligencias por este caso, mientras que el cabo segundo fue trasladado en un avión ambulancia hasta el Hospital Institucional de Santiago.

DIPUTADOS DE LA ZONA RECLAMAN POR INSEGURIDAD DE LA POLICÍA

Para el diputado de la región Miguel Mellado (RN), lo ocurrido da cuenta de que "Carabineros no tiene vehículos blindados, no tiene las armas para responder, y los chalecos antibala prácticamente no sirven".

En ese sentido, instó al Presidente Gabriel Boric a que "asuma la responsabilidad de que es un Presidente de Chile, no es un presidente de curso, y venga a la Región de la Araucanía, y se siente con las Fuerzas Armadas y Carabineros para ver qué es lo que les falta, y entregarles los recursos suficientes y necesarios para que nunca más un carabinero esté entre la vida y la muerte".

Su par del Partido Republicano, Gloria Naveillán, fustigó que "tenemos estado de excepción, se supone que hay militares desplegados por lo menos por los principales caminos, se supone que Carabineros está dando medidas de protección, y tenemos un atentado a plena luz del día".

"¿Cómo puede ser que no haya un helicóptero disponible y drones para perseguir a los que cometieron este atentado, que están en este momento arrancando? ¿Dónde está la forma adecuada de actuar en un estado de excepción?", reprochó la parlamentaria.