Carabineros detuvo a hijos de Víctor Ancalaf por presunto vínculo con crimen de sargento

Víctor Ancalaf, ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue detenido por personal del O.S.9 de Carabineros por tenencia ilegal de municiones.

También fueron arrestados sus hijos, sospechosos de participar en el crimen del sargento Francisco Benavides, quien fue baleado en mayo pasado en Collipulli, según confirmó en redes la Coordinadora de Seguridad para la Macrozona Sur.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, complementó que "los antecedentes que se han logrado recabar en esta investigación permiten vincular a estos dos detenidos con otros atentados con armas de fuego en contra de Carabineros, y a uno de ellos con un delito de abuso sexual, que se verificó en septiembre del 2021".

Hoy fue detenido Víctor Ancalaf y sus dos hijos. Estos últimos por su posible vinculación con el asesinato del sargento Benavides. El primero por porte ilegal de municiones. Gran trabajo Ministerio Publico, Gobierno y policías. — Macrozona Sur (@macrozonasur) October 6, 2021

COLLIPULLI;

Momento de la detención de Matías Ancalaf y su hermano tras operativo de Carabineros que investiga el homicidio del sargento Francisco Benavides.

El padre de los primeros, Víctor Ancalaf, también fue detenido por tenencia de municiones, según Fiscalía.@Cooperativa pic.twitter.com/ET8fZfRkSV — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) October 6, 2021

Por su parte, en un mensaje dirigido a la policía uniformada, el general director Ricardo Yáñez recordó: "Señalé en algún momento que no íbamos a descansar hasta detener a los responsables" tanto de este crimen, como el del cabo Eugenio Naín, por tanto, "quiero decirles que el éxito de las operaciones de nuestro equipo investigativo han dado frutos".

"Estoy tremendamente contento por el éxito y el trabajo profesional desarrollado por los equipos investigativos, que de alguna forma, llevan tranquilidad a su esposa y a sus hijos, y a la gran familia institucional", destacó.

En ese sentido, Yáñez avisó personalmente a la viuda de Benavides "respecto al éxito de esta investigación. Esto traerá, sin lugar a dudas, un poco de conformidad y tranquilidad en su familia".

Puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli, tras la solicitud de la Fiscalía para recabar más antecedentes, se amplió la detención de los dos hijos de Ancalaf hasta el viernes, a las 15:00 horas, cuando serán formalizados por su presunto vínculo con el crimen del sargento Benavides.

El fiscal Carlos Bustos precisó que "a raíz de los hallazgos que se realizaron en sus domicilios, se hace necesario realizar algunas pericias de manera urgente para poder contar con ellas para el día viernes. Esta es una investigación de larga data, que comenzó el mismo 24 de mayo del 2021, además de aquello hay pericias balísticas que dan cuenta de coincidencia en la evidencia balística encontrada en el sitio del suceso con otros hechos donde los imputados se encuentran reconocidos".

El propio Ancalaf, en tanto, fue formalizado por tenencia ilegal de municiones y quedó sólo con las medidas cautelares de firma semanal en el retén de Carabineros de Curaco y arraigo nacional.

Ancalaf fue uno de los siete comuneros beneficiados en 2014 por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado dejar sin efecto condenas por terrorismo por hechos ocurridos en 2001 y 2002.

En los últimos meses, el ex integrante de la CAM participó de las mesas de diálogo en el marco del Plan Impulso Araucanía.

Las órdenes de detención fueron ejecutadas en la madrugada por OS-9 de @CarabAraucania en comunidad Choin Lafkenche. Los detenidos -los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf-, serán puestos a disposición del juzgado de Collipulli para el control de la detención — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) October 6, 2021

DELGADO VALORÓ EL PROCESO INVESTIGATIVO

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró el proceso investigativo e hizo un llamado a la ciudadanía.

"Quiero valorar el trabajo investigativo para poder llegar a estas detenciones, un trabajo investigativo de meses. Mucha gente dice: 'no se hace nada, no están haciendo nada, no hay resultados'; hay que entender que las investigaciones deben tomar su tiempo", sostuvo.

Asimismo, exhortó a "repudiar de la manera más rotunda que alguien piense que la manera de enmendar diferencias y reivindicar una causa determinada, pueda incluir matar a alguien".