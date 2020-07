Corte de Apelaciones decide si Martín Pradenas queda en prisión preventiva

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revisa este viernes los recursos presentados con el fin de revocar el arresto domiciliario de Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra, universitaria de 21 años quien tras sufrir el abuso se suicidó en la capital de La Araucanía, en octubre del 2019.

La Fiscalía de La Araucanía y los querellantes en el caso buscan que se decrete prisión preventiva en contra de Pradenas, luego de que la resolución de este miércoles generara una serie de protestas a nivel nacional.

Junto a esto, se busca reponer en la acusación dos presuntos delitos de Pradenas, que fueron considerados como prescritos en la formalización, sumado a que su abogado, Gaspar Calderón, dijo que "Martín Pradenas no es un peligro para la sociedad".

La audiencia estaba anunciada para las 08:30 horas de este viernes, pero comenzó después de las 09:10. Habrá un receso hasta las 13:30 horas, cuando se espera que se comunique la decisión del tribunal.

🔴 Mañana viernes, 8:30 hrs., segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revisa los recursos presentados por @FISCALIA_IX y querellantes contra resolución que negó prisión preventiva de Martín Pradenas, en causa por delitos sexuales contra #AntoniaBarra y otras 4 mujeres — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) July 23, 2020

El fiscal Miguel Rojas arguyó en la instancia que "para nuestro Estado, existe este deber de investigar y sancionar, lo que implica aplicar normas jurídicas por parte de las entidades del Estado en armonía a la normativa que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".

"En base a todo lo señalado, su señoría, es que solicitamos respetuosamente que se revoque la resolución impugnada, que se declare que concurre a cada uno de los presupuestos del Artículo 140 del Código Procesal Penal y se decrete la prisión preventiva del imputado", añadió.

Por su parte, el abogado defensor cuestionó la prueba de un video como principal argumento para sostener la acusación contra Pradenas, argumentando que la estudiante en ningún momento fue obligada por el imputado.

"No la llevó Martín Pradenas, no la llevó, caminaron juntos un kilómetro y medio, y este video es tan importante, porque marca el intermedio. No hay prueba de que la hayan sacado de la discoteca, no hay prueba de que le hayan dado un trago, ni siquiera había alcohol con Martín Pradenas. En el intertanto se produce este video que marca toda una situación de encuentro, lo que describe el juez, y después cuando llegan a la cabaña tampoco hay pruebas de que la haya agredido sexualmente contra su voluntad", afirmó Calderón.