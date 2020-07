Juez dio por acreditada violación de Antonia Barra, pero desestimó prisión preventiva para Martín Pradenas

El Juzgado de Garantía de Temuco desestimó decretar la prisión preventiva en contra de Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra, universitaria de 21 años quien tras sufrir el abuso se suicidó en la capital de La Araucanía, en octubre del 2019.

Cabe recordar que ayer martes, en una audiencia que se extendió por ocho horas, el imputado, de 28 años, fue formalizado por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años en seis hechos distintos.

El persecutor detalló tres casos de abuso sexual propio, un delito de abuso sexual impropio y dos delitos de violación propia ocurrido en un periodo de nueve años, entre 2010 y 2019.

Sin embargo, la defensa de Pradenas solicitó ayer la prescripción de dos de estos casos -los ocurridos en 2010 y 2014-, lo que finalmente fue acogido por el tribunal y dictó el sobreseimiento del acusado sobre estos.

Finalmente, en la audiencia de este miércoles, el juez de garantía Federico Gutiérrez consideró acreditada la violación de Antonia Barra, pero estableció que no existen los antecedentes para que se configuren los otros tres delitos por los que está acusado el sujeto.

"Se ha tenido por acreditado el delito de violación en perjuicio de Antonia Barra, la medida cautelar no puede ser una especie de condena anticipada", razonó el magistrado.

Por decisión del juez, el imputado Martín Padrenas quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Además decretó un plazo de investigación de 120 días antes de la preparación del juicio oral contra Pradenas.

🔴 #CasoAntonia Juez Federico Gutiérrez rechazó la prisión preventiva solicitada por @FISCALIA_IX y querellantes. Desestimó la existencia de 3 de los 4 delitos que quedaban (ayer declaró la prescripción de 2) y sólo dio por acreditada en esta etapa la violación de #AntoniaBarra pic.twitter.com/tzcgl6g8hU — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) July 22, 2020

TEMUCO:

Juzgado de Garantía de Temuco rechazó la medida cautelar de prisión preventiva para Martín Pradenas, imputado de violación y abuso sexual. Fiscalía está pidiendo arresto domiciliario y arraigo nacional.@Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/yvOGKH6hda — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) July 22, 2020

Luego del fallecimiento de Barra, sus padres conocieron un audio grabado por el ex pololo de Antonia, donde la joven acusa a Pradenas de haberla atacado sexualmente en una cabaña en la comuna de Pucón.

A partir de este caso, se generaron otras cuatro denuncias de víctimas, de entre 13 y 20 años, contra el imputado, quien el domingo pasado rompió el silencio y, a través de un video, defendió su inocencia.

Durante la imputación de cargos, el fiscal Miguel Rojas acusó a Pradenas de una acción "reiterada" contra las cinco afectadas, asegurando de que "existen antecedentes para demostrar la repetición del modus operandis del imputado", y anunció que se apelará a la decisión.

"Se trata de una resolución preliminar que no se encuentra firme, y además, una resolución que no lo compartimos en lo absoluto, por cuanto deja de analizar y no valora ciertos elementos que son relevantes a la hora de determinar la existencia de cada uno de los delitos, no se pronuncia acerca de un informe pericial, que da cuenta que la víctima, Antonia Barra, no se encontraba dentro de las capacidades para poder consentir en materia sexual", dijo Rojas.

Por su parte, abogado defensor, Gaspar Calderón, se mostró tranquilo con la decisión. "En este contexto veo con bastante tranquilidad que los antecedentes de todos los delitos resultaron insuficientes", sostuvo.