Comunidad mapuche mostró preocupación por accidentes de tránsito en zona de Padre Las Casas

Comunidad mapuche de Pedre Las Casas mostraron su preocupación luego de un accidente de tránsito ocurrido en la zona, donde ocho pasajeros de un microbus resultaran heridos luego de que la máquina chocara con un camión.

"El accidente que fue hace pocos días chocó contra la locomción de la línea 8E, en el cual hubieron lesionados; afortunadamente no hubo desgracias de muerte que lamentar. Las vermas no existen en el camino. Se hizo un asfaltado, pero el tema es que la mantención de las vermas no existe", fustigó el vocero Ceferino Hueche.