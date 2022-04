Comunidades mapuche concluyeron la toma del predio de la familia Chahin en Tolhuaca

Después de casi ocho horas de ocupación, comunidades mapuche abandonaron la toma del predio de familia Chahin en las Termas de Tolhuaca.

Según el lonco de la comunidad Radalko, Alberto Curamil, decidieron retirarse sin ningún tipo de incidente: "Llegaron las Fuerzas Especiales de Carabineros (Control de Orden Público) y tuvimos que abandonar, todo en tranquilidad", luego de que el Ministerio Público de La Araucanía recibiera una denuncia formal por usurpación.

"La Fiscalía dispuso por escrito a Carabineros que realicen el desalojo, solicitado expresamente por la víctima (...) tenemos un plazo de 12 horas de ocurrido el delito", señaló en la antesala el fiscal de Malleco, César Schibar.

Las comunidades de la zona insisten en que la familia Chahin es beneficiaria de marios permisos para la utilización de agua con fines comerciales y de turismo, mientras ellos no cuentan con el vital elemento para el sustento de los animales y de las familias que viven en ese sector.

Los dirigentes apuntaron a que en verano hay una sequía muy fuerte, y "no se entiende que el agua se concentre en una sola familia".

Pese a que se retiraron de manera pacífica, señalaron que se mantendrán vigilantes y no descartan nuevas tomas de este tipo.

CHAHÍN ACUSÓ PRESUNTO VÍNCULO CON CONVENCIONALES

El convencional DC Fuad Chahin denunció en El Diario de Cooperativa que los grupos mapuche responsables de la toma tienen "vínculos con algunos constituyentes".

Y si bien no quiso individualizarlos, el ex timonel DC aseguró que lo ocurrido "no es casualidad" y obedece a sus opiniones críticas a las posiciones de la ultra izquierda en la Convención.

Agregó que los ocupantes ni siquiera son originalmente de Curacautín, sino que de Ercilla, y que el reclamo sobre el supuesto uso excesivo de derechos de agua "es una justificación para hechos de violencia que no tiene ningún asidero en la realidad".

Más allá de esto, "no me van a amedrentar", advirtió el ex timonel falangista, que aseguró que con total "autoridad moral" va a votar a favor de la declaración del agua como bien nacional de uso público, pues desde su época de congresista promueve este cambio, pese a que perjudicará algunos intereses de su propia familia, que -apuntó- es "muy extensa y diversa".