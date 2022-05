Las comunidades mapuche del Lago Lleulleu, Región de La Araucanía, pidieron al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior, Izkia Siches, que visiten la Provincia de Arauco para conversar con el grupo.

La declaración ocurrió tras la entrega del cuerpo de Segundo Catril Neculqueo, trabajador asesinado en una emboscada que se registró el martes en el límite de Tirúa con Lumaco.

"Emplazamos al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior Izkia Siches a visitar la provincia y a conversar con nosotros", dijo Karen Reinao, vocera que leyó el comunicado.

De todas formas, las comunidades advirtieron que llegarán hasta La Moneda en caso de que las autoridades no puedan viajar. "De no poder venir ellos a conversar, que no se preocupen, nosotros iremos con nuestros dirigentes, con nuestras autoridades tradicionales a conversar con ellos al Palacio de La Moneda", enfatizó Reinao.