Conductora denunció disparos en neumáticos de su vehículo en cercanías de Ercilla

Un nuevo incidente de violencia se registró en las cercanías de Ercilla, Región de La Araucanía, donde un vehículo recibió disparos en sus neumáticos. El hecho fue denunciado por la conductora del automóvil, quien viajaba desde la ciudad de Concepción con destino a Villarrica cuando su vehículo fue atacado por desconocidos.

La afectada "siente un impacto en uno de sus neumáticos y pierde el control del móvil. Al bajar, se percata que mantenía un daño considerable en la llanta y también el neumático", resultando ella sin lesiones, informó el fiscal Carlos Bustos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones en relación con este ataque. La investigación se mantiene en desarrollo, con el objetivo de identificar a los responsables de los disparos y esclarecer las circunstancias que rodearon este incidente.