Confederación de Dueños de Camiones se desmarca de Fedesur y cuestiona llamado a paralización

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) se mostró reticente al llamado a movilizaciones y paralización de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), en medio de la seguidilla de ataques incendiarios a camioneros en la Macro Zona Sur.

Esta semana en Cooperativa el presidente de Fedesur, José Villagrán, amenazó con "actuar" no tomándose las "bermas, sino que tomándonos las carreteras" al Gobierno si es que "no toma las medidas que corresponden" ante el incremento de violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Tomando distancia se encuentra el presidente de la CNDC, Juan Araya, quien no se mostró de acuerdo con la movilización: "Lo más importante aquí es buscar, tenemos que aliarnos con todas las autoridades, con todo el mundo que quiera buscar una solución al problema mapuche", aseguró.

"No podemos estar que hacemos un paro, cuántos días, 10 días, 15 días, 20 días... la gente no resiste, estamos en plena cosecha, producción, ¿qué vamos hacer?. En el paro anterior, en 10 días de paro, tenemos gente que está problema de los pagos de los compromisos", señaló.

Y, en esta línea, Araya planteó la idea que los camioneros no transiten en horario de toque de queda -entre 22:00 y 05:00 horas- entre las localidades de Mulchén (Biobío) y Temuco, para así evitar estos hechos violentos. Además, reveló que esta semana el gremio sostendrá una reunión con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Cabe recordar que en agosto pasado se registró un paro de camioneros en las principales vías del país por el mismo motivo, lo que derivó en un desabastecimiento de víveres y combustibles en las localidades del sur del país y una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, donde se le apuntó de trato desigual.

Movilización "no conduce a nada", según Celis

El diputado Ricardo Celis (PPD) indicó comprender la "indignación de los gremios" debido a los atentados, sin embargo, apuntó que "no pueden volver a reiterar las mismas respuestas que es la obstrucción al libre tránsito en Chile".

"Eso no conduce a nada, no es la respuesta, no es la forma de solucionar un conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado, y tampoco es la respuesta para solucionar el tema de la violencia y la falta de seguridad", dijo.

Por su parte, el diputado por la zona de La Araucanía, Miguel Mellado (RN), consignó que todas las soluciones y acuerdos han sido firmadas, pero no "cumplidas". El parlamentario agregó que "es hora de hacer cumplir esta suerte de peticiones que fue firmado con los camioneros y tomarlos en serio".