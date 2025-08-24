Crimen en Victoria: Diputado Mellado pide que el Gobierno "le suelte las manos a las FF.AA."

El diputado Miguel Mellado (exRN) condenó el asesinato del guardia forestal Marcelo León en la comuna de Victoria (Región de La Araucanía) y pidió que el Gobierno "le suelte las manos a las Fuerzas Armadas" para enfrentar la violencia en la macrozona sur.

El crimen ocurrió la noche del sábado en el sector rural de Selva Oscura, cuando la víctima se desplazaba en una camioneta para realizar rondas de seguridad en un predio de la empresa CMPC.

"Yo llamo al Jedena (Jefatura de la Defensa Nacional) también a de una vez por todas hacer la pega bien como estado de excepción y pedirle al Gobierno que le suelte las manos a las fuerzas armadas de una vez por todas, porque ellos saben hacer su pega", fustigó Mellado.

El Estado le sigue fallando a La Araucanía: un trabajador fue ASESINADO con munición de guerra y otro quedó gravemente herido.

Los terroristas le siguen ganando a un gobierno que se dejó perder! @gabrielboric dejen de mirar al techo! Mis condolencias a la familia. pic.twitter.com/ZvgPNYJiTz — Miguel Mellado Suazo (@melladosuazo) August 24, 2025

En la misma línea, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) manifestó: "Aquí en La Araucanía los terroristas matan a los trabajadores, esto es un fracaso total del Gobierno. El Gobierno nunca quiso desarticular ni enfrentar el terrorismo".

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) expresó que el ataque "no tiene perdón de Dios ni tiene explicación posible, porque se han tomado las medidas que el Estado permite para que supuestamente esto no ocurra".

"El terrorismo aún existe en la región"

Patricio Santibáñez, de la Multigremial de La Araucanía, manifestó que es "muy lamentable que tengamos que constatar, por estos hechos, que el terrorismo aún existe en la región".

"El Gobierno debe invocar la ley antiterrorista. No lo ha hecho en la mayoría de los casos de terrorismo desde que se promulgó", cuestionó el dirigente.

En ese sentido, indicó: "No vamos a seguir permitiendo que el Estado siga dejando a Malleco de lado y no se ataque al terrorismo con todas sus letras en la Región de la Araucanía. Necesitamos más presencia del Ejército y Carabineros, y que de una vez por todas se ataque y se salga a buscar a todos los terroristas".