Defensor penal público fue detenido y esposado por carabineros en control de identidad

El defensor penal público de Temuco, abogado, Roger Gonzales Altamirano, dijo que iniciará acciones legales contra el personal de Carabineros que lo detuvo en el centro de la comuna tras un control de identidad irregular, donde fue esposado y llevado hasta la Segunda Comisaría donde pasó más de dos horas.

El profesional, quien hace doce años ejerce como defensor, relató a Cooperativa que a eso de las 18 horas del miércoles tras terminar su jornada laboral se encontró con un amigo con quien se detuvo a conversar mientras se fumaba un cigarro en calle Montt con Lynch.

El defensor dijo que llegó personal de Carabineros a fiscalizar la patente de un pool que hay en el sector. "En ese instante un funcionario se acercó y me pidió mi cédula de identidad, le pregunté por qué me lo estaba pidiendo, jamás le dije que no se la iba a pasar".

El abogado precisó que el carabinero tras mantener una supuesta conversación con el fiscal de turno, regresó y le informó que estaba detenido. "La fiscal me relató después que ella había dispuesto mi inmediata libertad, cosa que el carabinero no hizo".

agregó que "después de eso estuve cerca de dos horas y media en el cuartel policial, me llevaron a constatar lesiones, me trasladaron a la comisaría, me hicieron sacar los cordones de los zapatos y el cinturón para ingresarme al calabozo".

"Claramente lo primero que hay que esperar es la decisión que adoptará el Ministerio Público, porque con mi detención se generó un parte policial. Posterior a ello iniciaré las acciones legales, en particular la presentación de una querella y paralelamente estamos viendo la posibilidad de presentar un recurso de amparo", aseveró.

El defensor añadió que "es lamentable el vejamen sufrido. Fui esposado en la vía pública, estaba con personas que me conocen, que saben quién soy, me sentí vulnerado en mis derechos", relató el defensor penal público.