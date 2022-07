Definitivo: Error de División Jurídica de Interior excluyó al Gobierno del caso Huracán

La Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible el recurso de apelación del Ministerio del Interior para reincorporarse al caso Huracán, tras quedar fuera de la investigación en mayo debido a un error de su División Jurídica.

La cartera pretendía revertir la resolución emitida por el Juzgado de Garantía de Temuco el 12 de mayo pasado, que dio por no presentada la querella del Gobierno luego de que el abogado Luis Martínez no corrigiera un vicio formal.

El tribunal alertó la situación dos días antes, por lo que la magistrada Marcia Castillo aplicó la normativa que establece que, a falta de una rectificación en el plazo dispuesto de 48 horas, la acusación se entiende como no presentada.

Martínez fue despedido hace casi un mes de la División Jurídica de Interior por no querellarse por el homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides tras quedarse dormido, lo que el subsecretario Manuel Monsalve calificó como un "error inexcusable".

La decisión del tribunal de alzada se da a conocer en paralelo a la preparación del juicio oral de la causa, en la que son indagados los integrantes de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros en La Araucanía, imputados por el presunto montaje de pruebas en contra de comuneros mapuche, los que fueron acusados y eventualmente sobreseídos del delito de asociación ilícita terrorista.

BORIC: LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE ERROR SON INACEPTABLES"

En este marco, el Presidente Gabriel Boric expresó que "las características de este error, desde mi punto de vista, son inaceptables y, por supuesto, que tiene que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra (Izkia Siches) para evaluar dónde se cometió ese error; entiendo que fue anterior, que es algo que venía hace un tiempo ya y que se tendrá que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas".

"La persecución de este tipo de delito pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito, así que esto para nosotros es totalmente relevante y no vamos a sesgar en todos los esfuerzos para perseguir a los responsables", agregó.

EX ABOGADO SE DEFIENDE

El abogado Martínez, por su parte, defendió su actuación y atribuyó esta situación a una determinación de los tribunales, mas no a un error personal.

"En su momento se toma esa decisión jurídica fundada en el hecho de que la magistrada que conocía la causa en el Juzgado de Garantía ordena la modificación de esta acusación, excediéndose del marco legal; esa es la razón por la cual no se hace la modificación. En esa línea, entiendo que al día de hoy no es efectivo que el Ministerio del Interior no sea parte en esa causa; lo que se resolvió por la Corte es que la resolución que tiene por no corregida la acusación es inapelable", sostuvo el letrado.

Corte de Temuco por querella de Interior en Huracán by Cooperativa.cl on Scribd