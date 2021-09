Desconocidos quemaron 12 camiones en ruta que une Labranza con Nueva Imperial

Desconocidos incendiaron 12 camiones, además de maquinaria y un vehículo menor que estaban al interior de una bodega perteneciente a la empresa de áridos Santa Elvira, ubicada en la ruta que une Labranza con Nueva Imperial.

Bomberos de Temuco envió varias unidades a atender la emergencia, que estuvo en curso desde la madrugada de este viernes.

Se ha reportado que al menos uno de los trabajadores que se encontraban en el lugar fue golpeado por los responsables, que ingresaron a rostro cubierto.

"Entraron cuatro personas con armas a mi casa. Me pegaron, me dejaron en el piso tapado y me dijeron que no saliera afuera en ningún momento, porque si no me mataban... Dispararon dentro de mi casa como tres tiros", afirmó Juan Salgado, cuidador afectado con el ataque, quien además detalló que "cuando salí 10 minutos después estaba todo ardiendo".

A medida que pasan las horas va en aumento el número de camiones quemados en empresa de áridos Santa Elvira de Imperial. Por ahora son 12 los vehículos destruidos en el ataque incendiario.

Por su parte, los dueños de la empresa aseguraron que ya no se saca nada con tener coordinadores o encargos de seguridad en la macrozona sur, dado que -a su juicio- el "terrorismo" está desatado en el sector.

"Se están atacando fuentes laborales, aquí hay gente de la comunidad mapuche que trabaja en esta planta y también hoy existen 50 personas que están sin su puesto de trabajo, porque han quemado más de 2.000 millones de pesos en equipos", indicó Ramón Ossa, gerente de la empresa.

"Esto partió a las tres de la mañana con un secuestro del cuidador, con golpes, con amenaza, con disparos, con enfrentamiento de municiones de alto calibre", relató.

En ese escenario, comparó que, "en definitiva, estamos en Bagdad (capital de Irak), estamos en un país donde no hay Estado de Derecho y yo emplazo al Presidente de la República que ya la corte", puntualizó.

Desde el Gobierno, como ante cada acto de este tipo, salieron a reaccionar condenando lo ocurrido y planteando que se trata de "terrorismo".

"Condenamos enérgicamente el atentado que ha sufrido una empresa constructora esta madrugada, donde personas encapuchadas atemorizaron y amenazaron a los cuidadores", expresó el delegado presidencial en La Araucanía, Víctor Manoli.

A juicio del representante, "eso demuestra que ya no hay una reivindicación de tierras del pueblo mapuche, aquí hay atentados terroristas que lo único que pretenden es amedrentar y atemorizar a la gente para que haga abandono de sus propiedades y poder apropiarse de forma indebida".

Gobernador de La Araucanía: El Estado deja espacios que toman los violentistas

Esta situación se suma a la investigación que se realiza desde esta mañana en los alrededores de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, donde tres máquinas de la empresa Forestal Arauco fueron quemadas por desconocidos.

Según los antecedentes, en ambos hechos se encontraron lienzo alusivos a la causa contra la presencia de las forestales en "wallmapu" y por la liberación de los "presos políticos" mapuche, pero no hay claridad sobre si alguna organización se ha atribuido la autoría de estos ataques.