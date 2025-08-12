Síguenos:
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Detienen a delivery de drogas en Traiguén: Sujeto portaba éxtasis y marihuana

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Fue sorprendido en el momento en que realizaba una entrega en el sector poniente de la comuna.

También fueron incautadas dos armas, una de ellas de fogueo.

Detienen a delivery de drogas en Traiguén: Sujeto portaba éxtasis y marihuana
 PDI
Personal de la PDI detuvo a un sujeto que realizaba delivery de drogas en la comuna de Traiguén, en la Región de La Araucanía.

Al momento de ser aprehendido, el hombre portaba éxtasis y marihuana, además de una pistola a fogueo y un revólver.

Según explicó el comisario Paulo Jara, "se logró la detención de la persona investigada en los momentos que se disponía a hacer entrega de una remesa de droga en el sector poniente, logrando de igual forma incautar el vehículo en que realizaba dichas entregas".

Será puesto a disposición de tribunales durante esta jornada para su formalización.

