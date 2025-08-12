Detienen a delivery de drogas en Traiguén: Sujeto portaba éxtasis y marihuana
Fue sorprendido en el momento en que realizaba una entrega en el sector poniente de la comuna.
También fueron incautadas dos armas, una de ellas de fogueo.
Personal de la PDI detuvo a un sujeto que realizaba delivery de drogas en la comuna de Traiguén, en la Región de La Araucanía.
Al momento de ser aprehendido, el hombre portaba éxtasis y marihuana, además de una pistola a fogueo y un revólver.
Según explicó el comisario Paulo Jara, "se logró la detención de la persona investigada en los momentos que se disponía a hacer entrega de una remesa de droga en el sector poniente, logrando de igual forma incautar el vehículo en que realizaba dichas entregas".
Será puesto a disposición de tribunales durante esta jornada para su formalización.