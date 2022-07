Tras la decisión del gobierno de ampliar las querellas en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, la diputada Ericka Ñanco (RD) llamó a "no farandulizar" la situación que se vive en las regiones del Biobío y La Araucanía.

La parlamentaria oficialista planteó este jueves que "se tiene que verificar si estos hechos son constitutivos de delito y si no, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo?".

"Hay miles de causas que están hoy día en el Ministerio Público y que son muy importantes, causas por ejemplo temas de violencia intrafamiliar, esos son los casos que se tienen que investigar, no cuestiones que son abstractas, que no tienen un hecho concreto y que no tienen realmente pruebas para verificar si estos dichos son solo dichos o son constitutivos de delito", recalcó.

Para Ñanco, "los errores políticos se pueden cometer día a día, pero también tenemos que ver que acá no podemos estar farandulizando la situación que existe en la Región de La Araucanía y del Biobío al sur".