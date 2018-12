Diputada Nuyado llama a la oposición a buscar destitución del ministro Chadwick

La diputada Emilia Nuyado (PS) se refrió este lunes a la filtración de video del momento exacto del crimen de Camilo Catrillanca a manos del "Comando Jungla" de Carabineros y llamó a la oposición a buscar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, para lograr su destitución debido a su responsabilidad política en el crimen del comunero.

Según dijo la diputada a Cooperativa, "el video que se libera hoy da datos importantes de lo que ocurrió, de lo fuerte que esto es, y la forma de cómo ellos tuvieron cerca de cinco horas en las que Carabineros tuvo el tiempo para preguntar, ponerse de acuerdo, mentir y realizar el montaje. Es demasiado fuerte y esto no debería ocurrir en Chile".

"Pasado un mes, no es posible que Chadwick no supiera que este video existía porque además ellos tenían la claridad de que esta tecnología está inserta en todos os aparatos que ellos utilizaron, por lo que no es posible que no se supiera ni se haya indagado más", afirmó Nuyado.

"Todos los protocolos, antecedentes y decisiones que él señaló y tomó decididamente la verdad es que no fue así, por lo que también mintió en la interpelación porque hoy estamos conociendo mayores antecedentes que no estuvieron a disposición", agregó.

"Estamos en dialogo con parte de la oposición porque dentro de la DC hay voces divididas. Por lo tanto, al Frente Amplio, PS, PC, PPD, PRSD, a los regionalistas y a la propia DC los invito a que se pueda escalar a tener una acusación constitucional al ministro Chadwick, no puede ser que un asesinato quede impune, (...) él estuvo como vicepresidente cuando ocurrió el asesinato", aseveró.

"La defensa corporativa del Comando Jungla ha sido muy fuerte"

La diputada PS también se refirió a las declaraciones del general director de Carabineros, Hermes Soto, en las que aseguró sentirse "sorprendido y dolido" frente a la filtración del video.

Al respecto, Nuyado afirmó que "Es fácil señalarlo ahora pero siempre hay forma de encubrir la mentira y el actuar mismo".

"La defensa corporativa e institucional que ellos han tenido hacia este comando jungla ha sido muy fuerte, han defendido ese actuar. Seguramente, tampoco hay mayores antecedentes respecto del informe sobre la información que tienen los pilotos de los helicópteros", agregó Nuyado.