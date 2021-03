Diputado DC denunciará a Cristián Barra ante Contraloría por "ponerse en la cornisa de la legalidad"

El diputado Gabriel Silber (DC) anunció que denunciarán a Cristián Barra a la Contraloría, luego de sus declaraciones donde acusó una "falta de voluntad" de las FF.AA. para cooperar en la macrozona sur.

El delegado presidencial aseguró que desde las instituciones militares "llegan a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas".

"Cristián Barra, con sus declaraciones, se pone en la cornisa de la legalidad", aseguró Silber: "Nosotros tenemos aprobado un estado de excepción constitucional que le da facultades a las FF.AA. para operar en todo el país, pero por razones estrictamente sanitarias y de pandemia".

"No existe una autorización respecto a la militarización de La Araucanía y, en consecuencia, hacen bien las FF.AA. de ponerle incluso el mismo rayado de cancha respecto de sus facultades y el rol en la novena región", destacó el parlamentario.

"Vamos a acudir a la Contraloría para hacer una denuncia respecto de estas falsas atribuciones que el encargado de la macrozona sur se quiere atribuir con clara falta a la Constitución y la ley", afirmó.

"ES EXTREMADAMENTE GRAVE"

El diputado Andrés Molina (Evópoli), en tanto, también cuestionó las declaraciones de Barra, calificándolas como "extremadamente graves".

"Lo que dice el señor Barra es extremadamente grave, da cuenta que no hay una capacidad efectiva para hacer uso de la fuerza cuando la Constitución lo contempla. Esto requiere una reflexión mucho más profunda y una conversación sincera y franca con las FF.AA., porque se requiere un liderazgo en el mundo político", fustigó Molina.

"Cuando entregamos el monopolio de la fuerza -explicó- debemos también asegurarle y garantizarle que no van a tener consecuencia cuando lo hacen respetando la ley y la Constitución".

ESPALDARAZO A LAS FF.AA.

Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en La Araucanía, también cuestionó las declaraciones de Barra y entregó un espaldarazo a las Fuerzas Armadas.

"Lo que me sorprende es la capacidad del señor Barra de buscar culpables donde no los hay", señaló Apraiz, agregando: "Lamentablemente las FF.AA. vilipendiadas en el sentido de que hay muchos militares que están detenidos por cumplir su deber".

"Lo que está haciendo el Ejército es respaldándose, no restándose. Si hay alguna patrulla de militares que tiene el infortunio de participar en un hecho de defensa por parte de ellos, lo más probable es que esos militares van a ser sometidos, van a ser metidos a la cárcel y van a quedar con una carrera truncada por el solo hecho de cumplir con lo que le corresponde", fustigó.

LA SEGURIDAD LE CORRESPONDE A CARABINEROS Y LA PDI

Asimismo, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, respaldó a las FF.AA. aclarando que el control del orden y la seguridad le corresponde a Carabineros y la PDI.

"Quiero destacar el compromiso y voluntad que han tenido nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad durante el estado de excepción decretado durante el estado de excepción decretado por la pandemia del coronavirus", señaló Prokurica.

"Nuestra legislación establece que la labor de orden público y seguridad corresponden a Carabineros y a la PDI, en tanto las FF.AA. tienen un rol definido durante el estado de excepción -aclaró- al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías".

"QUIERE RESOLVER LOS PROBLEMAS A TRAVÉS DE BALAS"

Ana Llao, la dirigenta mapuche y candidata a constituyente por la vía de los escaños reservados, criticó la posturra del delegado presidencial.

"El señor Barra vuelve a fracasar así como fracasó cuando fue contratado para 'Estadio Seguro'. Es una persona incapaz para resolver esta temática, porque esta temática se resuelve con diálogo se resuelve con conversa (sic)", señaló la dirigenta.

"Va acusando de que hay una alta preparación de guerrilla: nosotros no estamos en esa condiciones -aseguró- Yo no he visto en ningún momento una alta preparación de guerra (...) No estoy pensando como el señor Cristián Barra que hoy día está preocupado porque es incapaz de resolver los temas y además quiera resolverla a través de balas y asesinatos".