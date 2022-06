Diputado pide "no mexicanizar ni colombianizar" la política tras amenazas a alcaldes de La Araucanía

El diputado independiente (ex DC) Andrés Jouannet expresó que no se puede "normalizar" lo que se vive en la Región de La Araucanía, tras conocerse las amenazas que han recibido al menos seis alcaldes de la zona, y aseguró que "no podemos mexicanizar ni colombianizar nuestra política".

La última jornada, desde la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA) denunciaron que seis alcaldes de las provincias de Malleco y Cautín se encuentran amenazados de muerte por organizaciones criminales de la zona.

En esta línea, el también ex intendente de La Araucanía durante el gobierno de Michelle Bachelet, dijo que "es extremadamente grave la denuncia que hacen los alcaldes, esta amenaza que grupos violentos de delincuentes, de terroristas claramente, han infundido sobre ellos".

Por lo que recalcó que "no podemos normalizar y no podemos mexicanizar ni colombianizar nuestra política".

"La verdad es que esto no es primera vez", expresó, agregando que "no olvidemos que hay cuatro fiscales, según el Ministerio Público, que también han sido amenazados el último tiempo, hay parlamentarios que están siendo amenazados".

Esto en medio de un nuevo ataque incendiario en la comuna de Lumaco, donde quemaron una torre de madereo y un container perteneciente al fundo La Aurora de la Forestal Mininco, adjudicada por una célula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).