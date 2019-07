Diputado RN: Si los mapuche desconfiaran del Estado, no postularían a sus programas

El diputado por La Araucanía Miguel Mellado (RN) dijo que el senador Francisco Huenchumilla "está en un error" al decir que el pueblo mapuche desconfía del Estado.

El demócratacristiano afirmó que la suspendida consulta indígena ha fracasado porque cada vez que debe lidiar con el Gobierno, la comunidad se siente vulnerable a ser "engañada nuevamente".

"No hay ninguna desconfianza de las comunidades con el Estado de Chile, está en un error el senador Huenchumilla en eso, porque si fuera así, nadie postularía a los PDTI (Programas de Desarrollo Territorial Indígena) de Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), nadie postularía a los fondos de Sercotec y Corfo. Eso es el Estado de Chile", sentenció Mellado.

Además, acusó a "la izquierda" de difundir rumores de que "lo que se iba a consultar era para vender las tierras. Nunca se ha hecho eso".

Sin embargo, el parlamentario expresó que "hay que decir las cosas como son" al estimar que las 11 preguntas de la iniciativa fueron un "exceso", y que el Gobierno falló comunicacionalmente.

El Ministerio de Desarrollo Social dejó el proceso congelado por al menos 45 días, pero evalúa cancelarlo definitivamente tras no poder completar la primera fase por disturbios en distintas instancias de diálogo.

Por lo tanto, Mellado pidió que el Gobierno aclare si "se quiere consultar o no, porque si no quieren, a esas comunidades violentaron para no dejar escuchar a otros, que no les consulten, o entonces desahuciemos el (convenio de la OIT) 169, así de simple".

"Hay que revisar todo el proceso, pero no hay que dejar de consultar", concluyó.

"Hubo un error del ex ministro Moreno"

Por su parte, el también diputado por la región Ricardo Celis (PPD), consideró necesario "admitir que aquí hubo un error por parte del ex ministro (Alfredo) Moreno".

"Por cierto que la intención y la obligación del Gobierno es que la consulta indígena tiene que hacerse. Lo que se está analizando es la forma para que esta se pueda realizar evitando los actos de violencia", añadió.

El parlamentario relató que, al concurrir a una de las instancias de esta consulta, "me sacaron en forma muy disimulada, porque mi presencia era mal vista en uno de los talleres de lo mal organizado que estaba".