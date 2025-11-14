Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.0°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Diversas manifestaciones en La Araucanía a siete años del crimen de Catrillanca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se han registrado actividades en Ercilla y Temuco este viernes.

Diversas manifestaciones en La Araucanía a siete años del crimen de Catrillanca
 Archivo

Las autoridades, en tanto, evalúan acciones en seguridad.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A siete años del crimen contra el comunero mapuche Camilo Catrillanca en La Araucanía, este viernes se han registrado diversas actividades de recuerdo y conmemoración en la región, específicamente en las comunas de Ercilla y Temuco.

Aunque por el momento no se han registrado incidentes relacionados con estas actividades, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, enfatizó el compromiso con la gestión de situaciones complejas en la zona.

"Todos los hechos que puedan representar focos de riesgo son abordados de manera especial. No hay ninguna audiencia, aniversario o hecho que pueda resultar en foco de riesgo que nosotros no abordemos de manera especial", analizó la autoridad.

Imagen foto_00000013
Siete años después del homicidio de Camilo Catrillanca, La Araucanía conmemora el suceso. (FOTO: Cedida)

Condenas y justicia en el caso Catrillanca

En relación con el proceso judicial que siguió al crimen, en 2021 el sistema de justicia determinó responsabilidades y aplicó condenas a varios implicados: el carabinero Carlos Alarcón fue sentenciado a 16 años de cárcel, mientras que el exGOPE Raúl Ávila recibió una pena de 6 años.

Además, un abogado perteneciente a la misma institución fue condenado por obstrucción a la investigación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada