Dos vehículos quemados y un conductor herido dejó un ataque incendiario en Pailahueque

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la quema de dos vehículos en las en la Ruta 5 Sur a la altura de Pailahueque, comuna de Victoria, Región de La Araucanía, donde -además- un conductor resultó baleado.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas y dejó un camión y una camioneta completamente quemados, en lo que se investiga como un ataque incendiario. Además, el conductor de un tercer vehículo resultó herido por un impacto balístico.

"Un grupo de al menos 10 sujetos con sus rostros cubiertos y provistos de armas de fuego cortan dicha ruta mediante el derribamiento de árboles para, posteriormente, mediante la intimidación y uso de armas de fuego, quemar un camión, un camioneta que transitaba por el lugar, la cual cargaba cuatro motocicletas, y causar daños en un tercer vehículo por impactos balísticos, resultado el chofer de este con lesiones", detalló el comisario Patricio Ibáñez de la PDI de Angol.

El conductor, según informó la PDI, se encuentra fuera de riesgo vital, y "a esta hora, nuestros equipos investigativos se encuentran desarrollando las pericias de rigor a fin de esclarecer el hecho que se está investigando", agregó Ibáñez.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Investigaciones Especiales y el Laboratorio de Criminalística de la PDI a investigar este hecho.

El gobernador regional, Luciano Rivas, criticó al Gobierno luego de este hecho señalando que existe "una violencia absolutamente extema" con "un Gobierno que no ha tenido la capacidad de avanzar en frenar este nivel de violencia".

Sobre las herramientas que deben tomarse para afrontar la situación, la autoridad regional indicó que estas deben ser tomadas por "cada Gobierno y quien está encargado de las policías".

TACOS Y CRISIS SANITARIA POR PARO DE CAMIONEROS

Debido a esta situación, como también al paro de camioneros que actualmente mantienen tomada la principal ruta hacia el sur del país, se han generado en la última semana, como también este sábado, grandes atochamientos.

Esto también ha derivado en una crisis sanitaria, ya que los camiones recolectores no se han podido mover desde Temuco a Los Ángeles, donde está el relleno sanitario, por lo que la basura se está acumulando en las calles y los domicilios de la capital de La Araucanía.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, solicitó a la Delegación Presidencial que, a través de la Seremi de Salud regional, decrete emergencia sanitaria para poder "disponer de algún relleno sanitario al sur de nuestra ciudad y poder seguir haciendo un servicio regular de retiro de basura", como también hizo un llamado a la ciudadanía a no sacar la basura de sus casas durante el fin de semana "porque la situación mientras no se regularice el paro no tenemos posibilidad nosotros de pasar al relleno sanitario de Collipulli".

Por su parte, el seremi regional de Energía, Erwin Gudenschwager, se refirió a un posible desabastecimiento de combustibles en la región y señaló que "hay combustible en el país, hay vehículos para movilizarlo y los transportistas movilizados aún están dejando pasar a algunos camiones de combustible, por lo tanto, el riesgo no es eminente, entre 60 y 70% de la responsabilidad de que no haya combustible tiene que ver con exceso de demanda que se produce por una difusión de una información que indica que quedaríamos sin combustible, y eso hace que sea una profecía autocumplida".

GOBIERNO "ESTÁ ABOCADO" A LA SEGURIDAD

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, habló esta jornada desde La Moneda y dijo que "el ministro del Interior (Rodrigo Delgado) ha estado abocado a la seguridad en La Araucanía y, particularmente, al tema de los camioneros. Fue el propio Ministerio del Interior quien dijo que 'por supuesto que se va a aplicar la ley'. Hay varios gremios de dueños de camiones y de transportistas, que han entendido que no puede haber un desabastecimiento y que nosotros vamos a estar siempre disponibles a aplicar la ley para la seguridad".

"Por supuesto que condenamos el intento violento, que ha ocurrido en distintas partes de nuestro país, de algunos que aparecen con fusiles, enmascarados", agregó.