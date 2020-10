Dueño de camiones quemados en Angol: Todo el mundo sabe quiénes son los culpables

El empresario Gerardo Cerda, dueño del campamento y de los 15 camiones y maquinaria de la empresa Forestal Cerda quemados este viernes en Angol, aseguró que "todos saben" quiénes son los que cometen los ataques incendiarios.

"Todo el mundo sabe: estos señores operan e ingresan por el sector Temucuicui y Bajo Malleco. Los grupos que atacan en este sector son de ahí", aseguró el empresario: "Me cansé de tapar, de omitir y de negar lo que uno sabe... Todo el mundo lo sabe. Ahora ¿Por qué no actúa la policía? Porque ese es un sector al que no entra nadie".

"Estos señores, una vez hecho el daño que causaron a nuestros camiones, arrancaron hacia camino Los Sauces y, a siete kilómetros desde dónde los quemaron, sorprenden a un subcontratista (...) Él estaba con dos camionetas, le queman una y le sustrajeron la otra", enfatizó.

"Siguieron hacia Tralicura y ese tiene dos puntos: el Bajo Malleco y la comunidad de Temucuicui", aseguró Cerda.

"Este sector de La Araucanía está en total abandono" y no se le asegura "el estado de derecho para las empresas que generamos trabajo", lamentó Cerda, agregando que "los ministros no conocen Angol, los ministros van a Temuco: es más cómodo viajar, hay un buen aeropuerto, se saca la foto y después vuelven".

Asimismo, el empresario se refirió a la ayuda del Gobierno, que se comprometió a pagar los camiones quemados en la zona. "La solución es colocar orden, la solución es poder tener la libertad de trabajar en forma tranquila, pacífica y generar una actividad económica -explicó- nosotros queremos oportunidad de poder trabajar".

"La solución no es pagar los camiones, la solución es dar la seguridad", sentenció.