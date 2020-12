Eclipse: Presentan recurso contra intendente por no impedir ingreso de turistas a La Araucanía

Los gremios turísticos del Corredor Lacustre, zona precordillerana de la Región de La Araucanía, presentaron un recurso de protección contra el intendente Víctor Manoli por no adoptar medidas restrictivas para el ingreso de turistas que llegaron a la zona a ver el eclipse.

Los gremios de Villarrica, Pucón y Curarrehue presentaran el recurso luego que en los últimos días miles de turistas llegaran a estas comunas para presenciar el eclipse total de sol este lunes 14 de diciembre.

Esto luego que, a juicio de los gremios turísticos, no se adoptaran las medidas restrictivas para resguardar la situación sanitaria en la zona.

Según uno de los voceros de la Gobernanza de Gremios Turísticos del Corredor Lacustre, Julio Apablaza, indicó que Manoli "no ha sido capaz de cumplir con las medidas acordadas" y agregó que "nos sentimos pasados a llevar, no hay controles sanitarios suficientes, no están los acordados en la última reunión realizada en la Municipalidad de Pucón, donde asistió el señor intendente, la seremi de Salud, el seremi de Economía y la encargada de coordinación del eclipse".

"Creemos que esto generará un problema sanitario de proporciones", recalcó.

Desde el Ministerio de Salud se anunciaron controles sanitarios en las carreteras y caminos interiores que, según Pablaza, "no se cumplieron por el tiempo que estaba estipulado" por lo que no hay manera de detectar si personas contagiadas con Covid-19 ingresaron a la zona.