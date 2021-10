Ejército aseguró que presencia en La Araucanía "no es para actuar contra comunidades mapuche"

El general Lionel Curti, jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, aseguró este sábado que, tras el estado de excepción en las provincias de Malleco y Cautín, el trabajo militar no busca actuar contra las comunidades mapuche, sino que ayudar a "capturar a quienes se aprovechan de ellas para sus actos criminales".

"No he tenido ningún problema con las comunidades mapuche. Esto no es un tema de las comunidades mapuche, no vengo en ningún momento a tener problemas con ellos. Nosotros venimos a apoyar a las policías para ojalá detener a quienes atemorizan tanto a la población en general como a las comunidades mapuche", puntualizó el general en entrevista con La Tercera.

En esta línea, Curti dio cuenta que "no venimos a hacer ningún tipo de acción directa contra las comunidades mapuche, sino que los vinimos a resguardar y a ayudar a capturar a quienes se aprovechan de las comunidades para sus actos criminales".

Sobre la recepción de la población en la zona, el jefe de la Defensa Nacional en la región aseguró que "cuando tú hablas de una víctima, por supuesto que se sienten amparados y apoyados por la acción de las Fuerzas Armadas. La población en general nos dice que no quieren ser víctimas tampoco, por lo tanto, lo que yo he percibido es una sensación de apoyo a nuestro actuar".

Mientras que comentó que no cree que en la zona exista una "militarización", sino que el apoyo de las Fuerzas Armadas busca "dar mayor seguridad a la población civil y apoyar la labor de las policías para que no los ataquen diariamente y no mueran ni más carabineros ni más policías".

Trabajo en conjunto a Carabineros y PDI

Por otra parte, Curti señaló al medio antes citado que "hemos hecho un trabajo en conjunto con las policías, las autoridades de la zona y las Fuerzas Armadas que están bajo mi mando. Hemos tenido un trabajo muy integrado, de muy buena planificación... Ha sido un trabajo integrado cuyos resultados se van a obtener en el tiempo, pero que está conforme a la planificación que hemos implementado en la zona".

"Es la planificación que está establecida exclusivamente en lo que define el decreto presidencial. Ahí el Presidente de la República establece este estado excepcional de emergencia, tanto en la Región del Biobío como en La Araucanía, en el cual da misiones de patrullaje, vigilancia, apoyo de transportes, logística, tecnología u otro que requieran las policías en su actuar diario. La planificación va en razón de ello", destacó el funcionario militar.

Además, dio cuenta que su labor es apoyar las acciones de Carabineros y la Policía de Investigaciones pero no realizar labores propias de las policías, ya que "ellos son quienes realizan sus actividades, nosotros solamente los apoyamos y acompañamos en su actuar". Aunque en casos donde los miembros del Ejército puedan ser atacados, el general aseguró que "mi gente sabe lo que debe hacer".

Finalmente, afirmó que los hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur no los califica como terrorismo, sino que se trada de "grupos criminales, delictuales y su actuar se basa en crear un ambiente de terror en la población, y eso es lo que vinimos a combatir".